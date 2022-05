Anfänger lernen in Brochenzell das Bogenschießen

Am Mittwoch, 11. Mai, beginnt beim SV Brochenzell ein Bogenkurs für Anfänger. Unter fachlicher Anleitung wird die Bogenhaltung, Bewegungstechnik und das Zielen erlernt. Mit einem guten Körpergefühl, Konzentration und Ruhe lässt sich dieser Sport bis ins hohe Alter ausüben. Erlernt wird die Grundtechnik im Blankbogenschießen. Es ist auch möglich, mit Visier zu schießen.

Der Unterricht wird von Übungsleitern und erfahrenen Bogenschützen durchgeführt. Die komplette Ausrüstung wird während des Kurses zur Verfügung gestellt. Der Kurs für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren umfasst acht Trainingseinheiten und kostet 100 Euro (Jugendliche 60).

Die Termine sind am Mittwoch 11., Freitag 13., und Mittwoch, 18. Mai, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr sowie mittwochs 25. Mai, 1., 8., 15. und 22. Juni von 18.30 bis 20 Uhr. Die maximale Teilnehmerzahl sind zehn Personen.

Anmeldung mit Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an bogenkurs@sv-brochenzell.de (bei Jugendlichen zusätzlich das Alter angeben). Rückfragen telefonisch an Angelika Ullmann unter 07542 / 93 90 07.