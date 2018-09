Anett Tuchscherer leitet den Kindergarten Lochbrücke

Seit Monatsbeginn leitet Anett Tuchscherer den Kindergarten in Lochbrücke. An Erfahrung mangelt es ihr nicht: 28 Jahre übt sie ihren „Traumberuf“ als Erzieherin bereits aus, davon acht Jahre in Bodnegg, wo Anett Tuchscherer die Einrichtung über Jahre hinweg ebenso geleitet hat wie in Immenstaad. Hier hatte sie die Airbus-Kindertagesstätte gar mitaufgebaut, in der dann auch Ganztagesbetreuung geboten wurde.

Was in Lochbrücke nicht der Fall ist – und worauf der Kindergarten auch nicht ausgerichtet ist: Schließlich feiert Lochbrücke 2019 das 50-Jährige. Und ist entsprechend konzipiert – für maximal 50 Kinder ab drei Jahren. Eine Zahl, die im Lauf der nächsten Zeit in Bären- und Froschgruppe erreicht werden dürfte.

Anett Tuchscherer bekommt die Eingewöhnungszeit der Kinder derzeit also hautnah mit – und erlebt für sich selbst Ähnliches. Zwei weitere Kolleginnen sind neu in dem achtköpfigen Team, von denen mehrere Teilzeit arbeiten – durchaus ein Umbruch also.

Für Anett Tuchscherer war die Ausschreibung in Lochbrücke (in Nachfolge von Anja Staib) „einfach passend“. Vier Jahre hatte sie zuletzt in Langenargen einen Segelladen geleitet, „dann hat mir die pädagogische Arbeit, haben mir die Kinder gefehlt“, sagt sie im SZ-Gespräch.

Als familiär und überschaubar empfindet Anett Tuchscherer die Einrichtung, die sie auch vom offenen Konzept und von den Öffnungszeiten her überzeugt. Verlängerte Öffnungszeiten (7.30 bis 14.30 Uhr oder 8 bis 15 Uhr) sind die Regel. Dienstag und Donnerstag kommen nachmittags Betreuungsangebote hinzu. „Wer hier kommt, will mit Freunden spielen“, ist ihre Beobachtung. Die verlängerten Öffnungszeiten nennt Anett Tuchscherer durchaus eine Alternative zur Ganztagesbetreuung – wohlwissend, dass die Anfragen nach letzterer zunehmen. „Wir wollen die Eltern unterstützen und begleiten“, ist stets ihr Ansatz.

Lob findet sie für das Essen, das von der „LiSe“ bezogen wird. Allerdings gibt es Kapazitätsgrenzen: Für rund 15 hungrige Buben und Mädchen reicht der Platz – werden es mehr, gehen so langsam die Räumlichkeiten aus.

In denen ist die Woche über allerhand geboten – sei es beim Riesentreff, bei den „Krabbelmäusen“, mit denen unter Dreijährige in spielerischer Form den Kindergarten kennenlernen, oder bei SBS am Donnerstag und Freitag. Dann bringt Ruth Ochsner von der Musikschule „SingenBewegenSprechen“ nahe.

Nicht zu vergessen die gewohnten Feste im Jahreslauf. Hier stehen als nächstes das Kürbisgeisterfest und St. Martin auf dem Programm, bei denen Anett Tuchscherer wichtig ist, dass sich die Eltern kennenlernen können.

Auf 20 Prozent beläuft sich die Leitungsfreistellung, die andere Zeit ist Anett Tuchscherer in der „Froschgruppe“ zu finden. „Der Spagat ist nicht ganz einfach, um es allen recht zu machen“, weiß sie darum, dass die Verwaltungsaufgaben gerade in der Leitungsposition immer mehr werden – Stichwort Dokumentation.

Ein umfangreiches Umfeld mit zahlreichen Absprachen und einer sehr umfassenden Büroorganisation, angesichts derer Anett Tuchscherer als Erfahrungswert hat: „Um sich ein vollständiges Bild zu machen, musst du ein Jahr vor Ort gearbeitet haben.“

Doch auch wenn sie noch keinen Monat vor Ort ist, vermag Anett Tuchscherer schon zu sagen: „Ich fühle mich wirklich wohl hier.“ Was am guten Miteinander liege, bei dem sich alle „gemeinsam zum Wohl der Kinder und Eltern“ einsetzen.