Meckenbeuren/Frankfurt - Eine Pressemitteilung der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist lässt an der Schussen aufhorchen: In ihrer Tochtergesellschaft, der RheinMainBildung in Frankfurt, übernimmt Andreas Schmid zum 1. Juli die Geschäftsführung des gemeinnützigen Bildungs- und Sozialunternehmens. Der ehemalige Meckenbeurer Bürgermeister folgt mit der Tätigkeit auf Christoph Gräf, „der sich künftig auf seine Tätigkeit in der Stiftung Liebenau konzentrieren wird“, wie es im Pressetext heißt. Die SZ gliedert auf:

Die Personen: Andreas Schmid war nach leitender Tätigkeit in der Stadt Ravensburg von 2010 bis 2018 Bürgermeister von Meckenbeuren. Bei der Wahl im Oktober 2017 unterlag er überraschend Elisabeth Kugel, die 54 Prozent der abgegebenen Simmen erhielt.

An seiner neuen Aufgabe reizt den 51-Jährigen dem Pressebericht zufolge besonders die fachliche Kombination in der RheinMainBildung, mit Jugendhilfe, sozialer Arbeit und Bildung. „Hier bieten sich viele Entwicklungsmöglichkeiten.“

Der gebürtige Stuttgarter freut sich auf die anstehenden Herausforderungen und verspricht sich spannende Impulse von der Vielfalt der Rhein-Main-Region.

„Herr Schmid ist nicht nur ausgewiesener Verwaltungsexperte, sondern bringt profunde Kenntnisse der sozialen Arbeit und der Aufgaben eines Schulträgers mit“, erläutert Prälat Michael H. F. Brock, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (Kißlegg), deren Tochtergesellschaft die RheinMainBildung ist. „Diese Kompetenzen werden bei der Weiterentwicklung der RheinMainBildung eine wichtige Rolle spielen.“

Christoph Gräf hatte die Führung des Unternehmens 2014 zunächst als Prokurist, später als Geschäftsführer übernommen. Bis dahin war die RheinMainBildung 30 Jahre erfolgreich als Verein geführt worden. Mit der „Geschwisterzeit“ und zwei Stadtteil-Familientreffs ließen sich neue Unterstützungsangebote für Familien schaffen. Auch die Sucht- und Eingliederungshilfe profitierten von neuen Strukturen, heißt es. In der Marianne-Frostig-Schule konnten Elternbeiträge gesenkt werden, was eine deutlich gestiegene Schülerzahl zur Folge hatte. „Wir sind Herrn Gräf sehr dankbar für seine Tätigkeit und verabschieden ihn in Frankfurt mit Bedauern. Aber wir haben natürlich volles Verständnis für seinen Wunsch, sein berufliches Wirken wieder auf die Heimatregion am Bodensee zu konzentrieren“, so Brock. Gräf ist bei der Stiftung Liebenau Bereichsleiter „Kinder, Jugend und Familie“.

Das Unternehmen: Die RheinMainBildung ist eine Tochtergesellschaft der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Sie wurde gegründet, um benachteiligte Menschen und Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen, sie individuell zu fördern und ihnen eine zufriedenstellende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das Leistungsspektrum umfasst laut Pressetext ambulante Dienste für Menschen mit Behinderungen, zur Erziehung und für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, das Programm „Geschwisterzeit Rhein-Main“ und offene Anlaufstellen „Drop In(klusive)“ für Eltern mit Kleinkindern sowie die Marianne-Frostig-Schule in Offenbach. 65 Mitarbeiter bieten Leistungen für rund 260 Menschen und ihre Familien. Das Unternehmen ist Träger der Marianne-Frostig-Schule, einer Grund-, Haupt- und Realschule in Offenbach.

Kuratur für die Stiftung Liebenau

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (Sitz in Kisslegg) wurde mit Stifterbrief 1575 von Hans Ulrich von Schellenberg und seiner Gattin Anna gegründet. Mit Ende der gräflichen Familie von Schellenberg ging die Kuratur für mehrere Jahrhunderte auf das fürstliche Haus Waldburg-Wolfegg und Waldsee über – so steht es auf der Homepage. 1999 übertrug der Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee die Kuratur auf die Stiftung Liebenau. Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gilt damit als Schwesterstiftung zur Stiftung Liebenau.

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten und um sie ordnungsgemäß führen und verwalten zu können, erließ der Kurator 2010 eine Satzung – mit ihr verwaltet sich die Stiftung selbstständig mit eigenen Organen wie Vorstand (Vorsitzender Berthold Broll) und Aufsichtsrat (Vorsitzender S. D. Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee).

Neben der RheinMainBildung gibt es eine zweite Tochter – die Heilig Geist – Leben im Alter gemeinnützige GmbH. Sie ist eine gemeinsame Gesellschaft mit der Deutschen Provinz der Salvatorianer und erbringt Leistungen im Altenhilfebereich vorwiegend im Allgäu.