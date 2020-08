Anders als vor 100 Jahren: ein Interview mit den Zimmermannsmeistern Udo Störkle und Steffen Burkhardt

Holzbau liegt bei ihnen seit 137 Jahren in der Familie: Udo Störkle (59), der heute zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer der Störkle Holzbau GmbH ist, führt den Betrieb in der vierten Generation. Karin Schütrumpf sprach mit ihm über Traditionen, Veränderungen und neue Herausforderungen und darüber, wie ein alteingesessenes Unternehmen in Coronazeiten zurechtkommt. Mit dabei: Zimmerermeister Steffen Burkhardt. Er ist der designierte Nachfolger von Udo Störkle – und kommt erstmals in der Firmengeschichte nicht aus der Familie.

Was ist das Besondere an einem Betrieb mit langer Tradition?

Udo Störkle: Man hat eine Menge alteingesessener Kunden und die können sicher sein, dass es uns in fünf Jahren also am Ende der Gewährleistungsfrist, auch noch geben wird. Wir haben immer versucht, auf der Höhe der Zeit zu bleiben und sind maschinell gut aufgestellt.

Herr Burkhardt merken Sie, dass Sie in einem Traditionsbetrieb arbeiten?

Steffen Burkhardt: Das ist schon etwas, wenn so ein alter Meisterbrief hier an der Wand hängt. Ich bin heute immer noch stolz, wenn ich in meiner Zimmermannskluft auf ein Richtfest gehe. Das ist die schwarze Kluft mit der Schlaghose und dem Hut, mit der die Leute auf die Walz gegangen sind. Aber Zimmerer auf der Walz gibt es heute fast gar nicht mehr.

Störkle: Früher war die Walz wichtig, damit die jungen Leute auch mal einem anderen Meister auf die Finger schauen konnten. Heute ist die theoretische und praktische Ausbildung umfangreich. Die Walz wird nicht mehr gebraucht.

Würden Sie Gesellen auf der Walz heute noch einstellen?

Störkle: So einen Gesellen könnte ich nicht einfach zum Kunden schicken, ich weiß ja gar nicht, was er kann und was nicht. Mein Vater hat mal einen Gesellen auf der Walz gehabt, der beim Kunden Mist gemacht hat und dann am nächsten Tag einfach weg war. So was ginge heute gar nicht mehr.

Herr Störkle Sie haben den Betrieb 1989 von Ihrem Vater übernommen?

Störkle: Ich habe mit 24 schon den Meister gemacht. Das war 1986. Mein Vater hatte nur noch ein Auge und musste am anderen Auge operiert werden. Um den Betrieb zu erhalten, durfte ich eher meinen Meister machen. Aber die Operation lief gut und dann war das ein gleitender Übergang.

Der nächste Nachfolger kommt nicht aus der Familie. Warum?

Störkle: Meine Kinder gehen beruflich in eine andere Richtung. Ich habe einen Nachfolger gefunden, der allen Anforderungen entspricht und bin froh darüber. Viele Handwerksbetriebe finden keinen Nachfolger. Das ist schade.

Burkhardt: Ich wollte mich schon immer gern selbständig machen. Aber ich habe das dann erst angesprochen, als ich meinen Meister hatte.

Haben Sie schon einen Termin für die Übergabe ins Auge gefasst?

Störkle: Nein, das ist ein gleitender Übergang. Mein Vater und ich haben das gut hingebracht, und so wollen wir es auch umtreiben.

Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie von ihrem Vater gelernt haben Herr Störkle?

Störkle: Der faire Umgang mit der Kundschaft ist ganz entscheidend. Es ist wichtig, sich um Kunden zu bemühen, die immer wieder kommen. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist auch sehr wichtig. Unser größtes Problem ist der Facharbeitermangel. Wir konkurrieren mit der Industrie. Da hat das Handwerk an Ansehen verloren.

Burkhardt: Es ist schwierig, mit den Gehältern der Industrie gleichzuziehen. Aber wir versuchen, für geregelte Arbeitszeiten zu sorgen.

Haben Sie auch Schwierigkeiten Auszubildende zu finden?

Störkle: Das ganze Baugewerbe hat Nachwuchsprobleme. Es gibt zwar Bewerber, aber die sind oft wenig geeignet oder können kaum Deutsch. Es ist ganz selten, dass einer da ist, der richtig Spaß macht. Auch die Einstellungen der Mitarbeiter haben sich verändert.

Burkhardt: Es ist schwierig, jemand zu finden, der in der Ausbildung den Biss hat und ein guter Facharbeiter werden könnte. Und traditionsbewusste Auszubildende, die noch mit Freude ihre Kluft tragen, sind ganz selten.

Was machen Sie heute anders als früher?

Burkhardt: Die Technik hat sich verändert zum Beispiel durch Hebezeuge und Kräne.

Störkle: Das ist eine ganz andere Welt geworden. Mit den Maschinen, die heute zur Verfügung stehen, kann ein relativ kleiner Betrieb große Baustellen machen. Die Arbeitsvorbereitung wird mit dem Computer im Betrieb gemacht. Die Teile werden vorproduziert – Abbundtechnik, CNC – eine gewaltige Entwicklung.

Die Auftragsbücher im Bau- und Baunebengewerbe waren vor der Corona-Krise voll. Hat Corona bei Ihnen zu Auftragseinbußen geführt?

Störkle: Aus meiner Sicht ist es so, als hätte es gar kein Corona gegeben. Die letzten vier, fünf Jahre hatten wir Vollbeschäftigung und jetzt haben wir die auch. In den ersten drei Wochen gab es mal private Kunden, die gesagt haben, dass sie jetzt keine fremden Leute im Haus haben wollen. Das hat sich aber schnell gelegt. Schichtarbeit war nicht nötig. Wir haben auf Verdacht mal Kurzarbeit angemeldet. Gebraucht haben wir das aber nicht. Klar, wir haben Kunden, die jetzt kurzarbeiten und die haben erst einmal alle Aufträge blockiert. Das sind Umsatzeinbußen gewesen. Auf der anderen Seite wollen die Privatleute jetzt ihr Geld investieren, an die eigene Immobilie anbauen oder energetisch sanieren – das wird ja auch vom Staat gefördert. Aufstockungen aus Holz liegen enorm im Trend.

Steigen Ihre Mitarbeiter jetzt nur noch mit Mundschutz aufs Dach? Wie hat Corona die tägliche Arbeit verändert?

Störkle: Wir arbeiten im Freien, da ist kein Mundschutz vorgeschrieben. Wir achten auf Abstände, haben im Auto einen Plexiglasschutz eingebaut, wo die anderthalb Meter nicht einzuhalten waren.

Burkhardt: Die Mitarbeiter haben alle Masken bekommen, die sie zum Beispiel nutzen, wenn sie sich eine Brotzeit holen. Wir haben den Aufenthaltsraum außer Dienst gestellt und setzen uns für Besprechungen jetzt im Stuhlkreis in der großen Halle zusammen.

Störkle: Videokonferenzen sind jetzt nicht so unsere Welt.

Burkhardt: Keiner von uns war krank. Da haben wir unverschämt Glück gehabt.