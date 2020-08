Andacht in Kapelle in Hungersberg wegen Corona-Auflagen abgesagt

Die ursprünglich für Samstag, 15. August, geplante „Andacht für Alle“ an der Hof- und Pilgerkapelle in Hungersberg findet nicht statt. Grund hierfür sind die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Stattdessen liegen gegen eine Spende am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr geweihte Kräutersträuße zur Abholung bereit.

Das Team um Hausherr Bernhard Wagner wollte kein Risiko für die Besucher eingehen, gehört der anschließende gemütliche Hock ja ebenso zur „Andacht für Alle“ an Maria Himmelfahrt. Somit können auch keine mitgebrachten Kräutersträuße geweiht werden. Dies ist ein alter Brauch, bei dem gebundene Kräutersträuße mit sieben verschiedenen Kräutern an Marien geweiht werden, um das Haus und deren Bewohner vor Unwettern und Krankheiten zu schützen.

Alle die einen geweihten Kräuterstrauß abholen möchten, werden um eine Spende für den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ gebeten. Das Team, um Martina Saupp wird Sträuße binden die von Pfarrer Scherer geweiht werden Mit den Spenden werden hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in der Region Bodensee-Oberschwaben unterstützt. Weitere Infos zu dem Verein gibt es unter www.musik-hilft-menschen.de.