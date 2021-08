Andacht an Maria Himmelfahrt am Hungersberg kann nicht stattfinden

Die traditionelle „Andacht für Alle“ an Maria Himmelfahrt an der Hof- u. Pilgerkapelle in Hungersberg muss aufgrund der Corona-Auflagen abgesagt werden. Das teilt das Team um Hausherr Bernhard Wagner mit. „Man möchte kein Risiko für die Besucher eingehen. Gehört der anschließende gemütliche Hock ebenso dazu“, so heißt es in der Mitteilung.

Somit können auch keine mitgebrachten Kräutersträuße geweiht werden. Dies sei ein alter Brauch bei dem gebundene Kräutersträuße mit sieben verschiedenen Kräutern an Marien geweiht werden, um das Haus und deren Bewohner vor Unwetter und Krankheiten zu schützen. Als Alternative wird das Team um Martina Saupp Sträuße binden, die von der Gemeindereferentin geweiht werden.