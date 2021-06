An Fronleichnam ist der Himmel unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Brot vom Himmel, nähre mich. Gottheit Christi, rette mich. Menschsein Christi, heile mich. Wort Christi, leite mich. Maßstab Christi, forme mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich“.

So hat Pfarrer Josef Scherer am Sonntag mit seiner Kirchengemeinde in Kehlen gebetet und an Jesus Christus erinnert und das letzte Abendmahl. Mit der Monstranz unter dem, von vier Männern getragenen Himmel ist der Pfarrer an Fronleichnam normalerweise unterwegs, mit seiner ganzen Gemeinde. Die bleibende Gegenwart Christi im Sakrament wird dann mit viel Freude gefeiert. 2021 feierten die Kehlener in ihrer Kirche St. Verena und schauten mit Pfarrer Josef Scherer darauf, „was ihnen wichtig ist im Leben. Was Jesus Christus ihnen schenkt in ihrem Leben und wie er sie mit- und untereinander verbindet“.

Auch auf Kardinal Marx schaute Pfarrer Scherer und auf die Geschichte, „in der es schon immer unterschiedliche Strömungen gab“. „Wichtig ist der Blick auf Jesus“, versicherte er, „dann können wir zuversichtlich unserer Wege gehen. Vertraut – er geht alle Wege mit“. Sein großer Dank galt allen, die den schönen Gottesdienst mitgestaltet haben. Ganz besonders auch der musikalischen Begleitung. Der Organistin Manuela Rist und den acht jungen Bläsern der Musikkapelle Kehlen, die mit „Trumpet Volontary“ klangvoll Pfarrer Scherers Einzug begleiteten und „Young Amadeus“ erklingen ließen zur Kommunion. „Das war mal wieder so richtig schön“, war da nicht nur Pfarrer Scherer’s Meinung, sondern auch die vieler Gottesdienstbesucher.