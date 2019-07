An Einmündung auf B 30 kracht es

Zwei Leichtverletzte sowie ein Gesamtsachschaden von etwa 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Tettnanger Straße ereignet hat. Eine 46-jährige Autofahrerin musste kurz vor der Einmündung in die B 30 verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 24-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Kollision zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert.