Dort wo heute Hopfenstangen in den Himmel ragen, soll eine Fahrzeughalle gebaut werden. So war es in einer Bauvoranfrage geplant. Der technische Ausschuss musste prüfen, ob das Bauvorhaben an dieser Stelle zulässig wäre.

Das Hopfenfeld liegt an der Grenze zum Gewerbegebiet Meckenbeuren. Wer vom Kreisverkehr in Kratzerach nach Süden Richtung Friedrichshafen abbiegt, den bringt die Daimlerstraße ins Gewerbegebiet, dass sich auf der rechten Seite erstreckt. Auf der linken Seite liegen - schon zu Kratzerach gehörend, Hopfen- und Obstanbau. Hinter dem fraglichen Feld hat der Verein für Deutsche Schäferhunde sein Domizil. Doch beim Neubauprojekt „landwirtschaftliche Maschinenhalle“ kamen den Mitgliedern des technischen Ausschusses Zweifel.

„Das gehört nicht mehr zum Gewerbegebiet, sondern zum Außenbezirk erklärte Patrick Gohl. Fazit: Gebaut werden darf hier nur, wenn das Gelände bereits erschlossen ist und der Bau ein „landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben“ ist. Ohne klare landwirtschaftliche Ausrichtung ist bauen im Außenbezirk nur erlaubt, wenn keine öffentlich-rechtlichen Belange wie beispielweise Naturschutz und Bodenschutz beeinträchtigt sind.

„Der Antragsteller führt keinen landwirtschaftlichen Betrieb“, gab Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zu bedenken. Ein landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben sah die Verwaltung in diesem Fall nicht. „Wir würden das eher im Gewerbegebiet sehen“, fand Kugel. Schwierig ist nach Angaben des Bauamtes auch die Erschließung, denn die geplante Zufahrt würde über ein fremdes Grundstück führen.

„Weil das Gewerbegebiet gleich nebendran ist, könnte man das Gewerbegebiet vergrößern“, schlug Anita Scheibitz von der CDU vor: „Ich würde das Vorhaben nicht prinzipiell ablehnen.“

Karl Gälle (CDU) nannte die Frage, ob das Gebiet bebaubar sei, eine „Grundsatzentscheidung“ die im Gemeinderat und nicht im technischen Ausschuss diskutiert werden müsse. Einer Gewerbegebiet-Erweiterung durch die Hintertür via Baugenehmigung für ein Einzelprojekt erteilte das Bauamt eine klare Absage. Dazu müsse, so Gohl, zunächst ein Flächennutzungsplan gemacht werden. „Wenn Ende Juni der Regionalplan verabschiedet wird, könnte über die Erweiterung von Gewerbegebieten nachgedacht werden“, wollte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel Schritt für Schritt vorgehen.

Von Annette Mayer von der BUS-Fraktion gab es zu der Maschinenhalle „ein klares Nein“. Für das Projekt würde zu viel Fläche versiegelt Mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen folgen die Mitglieder des Ausschusses dem Vorschlag der Verwaltung und lehnten das Projekt ab. „Natürlich werden wir schauen, ob wir das Anliegen auf andere Art zu einer guten Lösung führen können“, machte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel dem Bauherren Mut.