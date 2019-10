Für Patienten mit einer geistigen Behinderung oder einer schweren Mehrfachbehinderung hat die Stiftung Liebenau eine neue ambulante Anlaufstelle geschaffen: An der St. Lukas-Klinik in Meckenbeuren-Liebenau gibt es jetzt ein Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung (MZEB). Es handelt sich um die erste Einrichtung dieser Art in der Bodenseeregion, teilt die Stiftung Liebenau mit.

Damit schließt sich für Menschen wie Julia K. (Name geändert) eine Versorgungslücke. Wegen der spastischen Lähmung ihrer Arme und Beine braucht sie eine besondere medizinische Betreuung. In ihrer Kindheit und Jugendzeit war dies gewährleistet: Sie hatte Vertrauen zu ihrem Hausarzt, der gut mit Fachleuten verschiedener Bereiche – von Neurologie bis Physiotherapie – zusammenarbeitete. Zudem konnten ihre Eltern immer wieder ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) in der Region zu Rate ziehen. Ein SPZ kümmert sich speziell um Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen der Entwicklung. Dort werden die Kinder untersucht und zum Teil behandelt, die Eltern beraten, Therapiepläne entwickelt und, bei Bedarf, weitere Spezialisten hinzugezogen.

An Julias 18. Geburtstag war damit jedoch Schluss. Denn die Leistungen eines SPZ enden, sobald die Patienten das Erwachsenenalter erreichen. Es blieb ihnen nur das System der Regelversorgung. Dies stößt, trotz seiner hohen Qualität, bei Menschen mit Behinderungen jedoch an seine Grenzen, weil bei ihnen eine Erkrankung meist mit spezifischen Fragestellungen verbunden ist. Hinzu kommt, dass oft mehrere Krankheitsbilder zusammenwirken oder die Symptome nicht klar zuzuordnen sind.

Jetzt gibt es diese Möglichkeit auch für Erwachsene. Die Rahmenbedingungen für Medizinische Zentren für Erwachsene mit Behinderung hat der Gesetzgeber geschaffen. Die Stiftung Liebenau füllt sie in der Bodenseeregion mit Leben und Inhalt. „In unserem MZEB können wir unsere medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Kompetenzen in der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen jetzt noch viel mehr Menschen zugänglich machen“, sagt Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin der Liebenau Kliniken. „Vom MZEB profitieren vor allem Patienten, die zuhause oder in Einrichtungen ohne direkt angegliederte medizinische Versorgung leben.“

Bei einem Fachtag im Schloss Liebenau am Mittwoch, 6. November, 14 bis 16.30 Uhr, informiert die St. Lukas-Klinik über das neue Medizinische Zentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schwerer Mehrfachbehinderung. Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte und weitere Fachleute erfahren Details über die Möglichkeiten und Arbeitsweise des MZEB. Informationen unter Telefon 07542 / 10 53 98 oder per E-Mail: