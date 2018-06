Am Samstag: Kicker messen sich im Elfmeterturnier

Zum 15. Mal lädt der VfL Brochenzell am Samstag, 23. Juli, zum Elfmeter-Turnier ein, und viele altbekannte Mannschaften gehen an den Start. Insgesamt 32 Teams werden um den begehrten „Uwe-Fleischer-Pokal“ kämpfen. Es wird laut Vorschau einiges los sein auf dem Sportplatz im Furtesch. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt wird auch für gutes Essen und reichhaltige Getränke gesorgt sein. In gewohnter Weise wird das Turnier durch eine gut organisierte L eitung durchgeführt und durch gute Laune, Musik und nette Gäste wieder zu einem Fest, bei dem der sportliche Reiz nicht zu kurz kommt, verspricht die Ankündigung. Nicht nur der 1. Platz darf sich über den Pokal freuen, auch weitere Platzierungen erhalten Preise.

Gestartet wird um 11 Uhr auf dem Sportplatz im Furtesch – der VfL Brochenzell freut sich auf viele Besucher, die die Teams anfeuern.