Auf der B 30 bei Meckenbeuren ist es am Mittwoch gegen 17.50 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann fuhr mit seinem VW in Richtung Meckenbeuren, bemerkte aber zu spät, dass ein vorausfahrender Audi am Ortseingang anhalten musse. Der 70-Jährige fuhr auf. Der Audi wurde durch den Aufprall noch auf einen davor befindlichen BMW gedrückt, schreibt die Polizei. Der Audi sowie der VW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der BMW blieb augenscheinlich unbeschadet. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 7000 Euro.