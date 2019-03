Am Gleis 1 wird es nicht kühler

Soll der Kulturschuppen eine Klimatisierung erhalten? Nachdem erstmals 2011 und zuletzt 2015 auf diese Frage keine Antwort erfolgt war, machte der Gemeinderat nun bei der Haushaltsberatung 2019 „Nägel mit Köpfen“. Eine große Mehrheit sprach sich grundsätzlich und aufgrund der technischen Gegebenheiten gegen eine Kühlung aus, sodass die bislang eingestellten 100 000 Euro aus der Planung gestrichen werden.

Der Verwaltungsausschuss hatte die Thematik zur Beratung an den Gemeinderat verwiesen – und in dem kam es nun „zum Schwur“. Nach der Beratung 2015 war der Betrag von 100 000 Euro als „Merkposten“ (so Kämmerer Simon Vallaster) in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt und von Jahr zu Jahr geschoben worden.

Zur technischen Seite, auf der der Begriff „Klimaanlage“ von der Verwaltungsseite als irreführend entlarvt wurde – gehe es doch allein darum, die über die Lüftung zugeführte Luft zu kühlen. War dafür 2011 ein Betrag von 80 000 Euro im Raum gestanden, so war der Kostenstand anno 2015 für einen Registerkühler auf 155 000 Euro beziffert worden – wovon Abstand genommen wurde. Tatsächlich waren damals als Minimallösung Sonnenschutz-Elemente auf dem Glasdach aufgebracht worden.

Für eine Klimaanlage, die diesen Namen verdient, wurde der Aufwand im Bereich von mehr als einer halben Million Euro angesiedelt. Dies bei einer Investition in den Schuppen, die bei rund 1,9 Millionen Euro gelegen hatte.

Auf SZ-Nachfrage erläuterte Ortsbaumeister Axel Beutner, dass es beim Einbau einer Klimaanlage nicht mit einer Nachrüstung getan sei, sondern ein großer Umbau damit einherzugehen habe (unter Einbeziehung der Wände, Dämmung und künstlichen Trocknung der Luft). Dies hatte 2015 ein fachtechnisches Gutachten aus dem Büro Greiner bestätigt samt dem Kernsatz: Eine Klimatisierung des Gebäudes war und ist nicht möglich.

„Um wie viel kühler wird es im Raum?“ – bei dieser Frage von Peter Banholzer (Freie Wähler) hatte Beutner im Gemeinderat auf die begrenzten Möglichkeiten eines Registerkühlers hingewiesen. So sei eine maximale Reduzierung um acht bis neun Grad bei der eingeblasenen Luft möglich. Angesichts des Raumvolumens würde sich dies aber nur in einer tatsächlichen Absenkung der Temperatur um drei bis vier Grad bemerkbar machen.

Woraus die Räte unterschiedliche Folgerungen zogen: „Der Gemeinderat muss die Bereitschaft erklären, Geld in die Hand zu nehmen“, war Karl Gälles (CDU) Appell. Und zwar so, „dass es Sinn macht“, denn nur dann lasse sich der Sorge begegnen, dass auch Künstler aufgrund der widrigen Umstände mal ausbleiben.

Anders sah dies Teresa Lorusso (CDU), die angesichts der wenigen Sommertermine am Gleis 1 dafür plädierte, alles so „zu belassen, wie es ist“. Denn: „Es heißt ja auch Schuppen und nicht Opernhaus.“

„Wir haben begrenzte Möglichkeiten“, verwies Bürgermeisterin Elisabeth Kugel auf den integrierten „Waggon als Schwachstelle“. Auch sie vertrat die Ansicht, dass Kultur am Gleis 1 für eine solche Großinvestition zu selten genutzt werde.

Abgestimmt wurde dann über den Vorschlag, ob grundsätzlich eine Kühlung weiter verfolgt werden soll. Den drei Ja-Stimmen standen eine Enthaltung und 18 Nein-Voten entgegen, die hervorhoben, dass dies aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten geschehe. Die Folge: Die bisher eingestellten 100 000 Euro werden herausgenommen.