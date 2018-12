Am Gleis 1 wird es gans weihnachtlich

Der Gewinner des deutschen Kabarettpreises 2015, Josef Brustmannn, präsentiert am Gleis 1 sein spezielles Weihnachtsprogramm „Gans weihnachtlich“ mit gemütlichen bis ungemütlichen Texten und Liedern, wie der Veranstalter verspricht. Volksfrech, ab- und hintergründig, heilig und scheinheilig singt er demnach am Samstag, 15. Dezember, seine Lieder zur Zither, deren Wohl- und Wehklang sich kaum einer entziehen könne. Karten für den Abend gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Gresser, Telefon 07542 / 47 11, für 14 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 16 Euro. Foto: Kulturkreis