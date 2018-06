Am Biketower ist Geduld gefragt

Noch nicht wiedereröffnet werden kann der Biketower am Bahnhofsplatz. Wie Ordnungsamtsleiter Kai Ginser auf SZ-Anfrage erklärt, werde es noch einen internen Testlauf geben, ehe dann die Dauerparker informiert werden sollen, die derzeit alternativ die blauen Boxen am Platz nutzen können, um ihre Räder sicher abzustellen.

Dass die Gemeinde als Eigentümer und Betreiber des 2011 eröffneten Fahrradturmes (des ersten in Deutschland) diesmal absolut auf „Nummer sicher“ gehen will, zeigt sich auch an einer zweiten Front. Wie Rudolf Mayer als Leiter des Liegenschaftsamtes bestätigt, ist auch in Sachen „Fassade und Statik“ noch nicht alles in trockenen Tüchern.

„Wir möchten die Sicherheit haben, dass nichts passiert“, erinnert Mayer daran, dass sich Teile der Fassade beim Sturm im Oktober 2014 gelöst hatten. „Wir wollen keinerlei Risiko eingehen“, führt er vor Augen, was bei einer Wiederholung des Vorfalls geschehen könnte – etwa wenn Teile auf das nahe Bahngleis fielen.

Daher will die Gemeinde entweder eine Zusicherung des Fassadenherstellers, dass die technische Zulässigkeit und Zuverlässigkeit gegeben ist – oder dies durch ein statisches Gutachten bestätigt wissen.

Ebenso soll in technischer Hinsicht noch eine Testschleife gedreht werden. Wie Kai Ginser erläutert, seien bereits in der Vorwoche Kollegen vom Rathaus als Nutzer des Biketowers ausgewählt worden, um die technischen Abläufe zu prüfen und darüber zu berichten. Und tatsächlich habe es einen kleineren Zwischenfall gegeben, der erst am Montag dieser Woche von der zuständigen Firma behoben werden konnte. „Der Biketower ist resettet“, sagt der Ordnungsamtsleiter zum aktuellen Stand. Der Abschluss der Testphase soll als nächstes folgen. Der zweite Schritt müsste sein, so Ginser, auf die bisherigen Dauerparker zuzugehen und ihren Bedarf abzuklopfen. Danach ist die Öffnung für die Allgemeinheit vorgesehen, wobei über allem die Maxime schwebt: „Wir werden sehr genau prüfen, ob es losgehen kann.“ Eine weitere Blöße will sich die Schussengemeinde mit ihrem „Leuchtturm der E-Mobilität“ nicht geben, weshalb es mit der Wiedereröffnung in diesem Jahr nichts mehr wird.

In Ravensburg hat der Gemeinderat am Montag gebilligt, dass in Bahnhofsnähe ein Biketower mit 120 Plätzen gebaut werden soll. Allerdings soll er ein anderes Konzept und Aussehen haben als der Meckenbeurer.