Am 22. September ist Schnäppchenjagd in Kehlen

Seit 30 Jahren engagieren sich Kehlener Frauen beim Kinderkleiderflohmarkt. Sie bieten gebrauchte Kinderkleidung und Spielzeug zum Kauf an und sorgen dafür, dass Intaktes noch einmal gebraucht wird. Gleichzeitig investieren sie in die Meckenbeurer Jugend. Denn dorthin geht der Erlös.

Im Kindergarten in Kehlen hat alles angefangen. Dort wurden erstmals gebrauchte Kinderkleider zum Kauf angeboten und die Macher der ersten Stunden dürfen sich freuen. Auch nach 30 Jahren, 2018 ist das 31., ist ihre Idee noch immer der Renner, der die Geldbeutel junger Familien schont, heißt es in einem Schreiben des Flohmarktteams. So wird auch der Abfallhaufen kleiner gehalten, weil Kleidung, die nur zu klein geworden ist, wieder verwendet werden kann. Viele ehrenamtliche Helfer haben sich über die Jahre engagiert und immer wieder kommen neue nach und halten diese lohnenswerte, schöne Aktion am Leben. Denn zum geschonten Geldbeutel und zur Müllervermeidung kommt noch der Einsatz für die Meckenbeurer Jugend hinzu.

Ein Segen ist der Erlös in jedem Frühjahr für die Wilhelm-Schussen-Schule in Kehlen und im Herbst für eine wechselnde Jugendgruppe aus der Gemeinde. Den Erlös vom Flohmarkt am kommenden Samstag erhält die Musikschule für ihr internationales Jugendsinfonieorchester. Junge Musikschüler aus Estland, Lettland und Brandenburg kommen zu Besuch und musizieren gemeinsam mit den jungen Musikern aus Meckenbeuren. Eine Woche lang proben sie und geben am 2. und 3. November Konzerte in Immenstaad und Kehlen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Einsatz die Musikschule unterstützen können“, sagt Sandra Steinhauser, die im neuen Flohmarktteam zusammen mit Sabine Kugler-Heisig die Leitung übernommen hat.

Und damit die Erfolgsgeschichte des Kinderkleiderflohmarktes noch lange weitergeht, haben sie und ihr Team von 30 weiteren Frauen Neuerungen eingeführt: Die Waren werden nun freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr angenommen. Die Auslage in der Karl-Brugger-Halle wird neu gestaltet. „Wir wollen, dass unsere Käufer, eine größere Übersicht bekommen und schnell finden, wonach sie suchen“, sagt Steinhauser.

Schon vor dem nächsten Flohmarkt am Samstag, 22. September, will das Team sich bei all den fleißigen Helfern bedanken: Bei Susanne Müller und Nicole Wösle, die viele Hundert Artikel im Computer festhalten und abrechnen, wenn der Markt vorüber ist, den Hausmeistern Dieter Diemers und Michael Koch, die seit vielen Jahren Unterstützung bieten, den Obstkistenlieferanten der Familie Heilig, dem Kaffee- und Kuchenteam unter der Leitung von Monika Esposito und Tanja Stöckler und den vielen Kuchenspendern.