Alte Freunde: Kehlen und Kehlen

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elisabeth Kugel sind am Wochenende rund 100 Meckenbeurer nach Kehlen/Luxemburg gereist, um „25 Jahre Städtepartnerschaft Kehlen / Luxemburg – Meckenbeuren / Kehlen“ zu feiern. Neben Gemeinderats- und Vereinsvertretern, den Musikanten aus Kehlen, Bürgermeister a.D. Roland Karl Weiß mit Gattin und einer achtköpfigen Meckenbeurer Radfahrgruppe, die die Strecke nach Luxemburg in vier Tagen bewältigte, gesellte sich auch der ehemalige Bürgermeister der Partnergemeinde Neustadt/Sachsen, Manfred Elsner, zu den Festgästen. Ein tolles Programm machte die Feierlichkeiten bei herrlichem Wetter zum unvergesslichen Erlebnis: Nach einer Besichtigung der Kellerei Bernard-Massard samt Weinprobe und einer Moselrundfahrt mit der „Marie-Astrid“, wurde von den Partnergemeinden im geschichtsträchtigen Ort Schengen ein Freundschaftsschloss befestigt.

Der Festabend wurde musikalisch beeindruckend umrahmt durch Beiträge der Meckenbeurer Bigband „Blue Notes“, die Fanfare der „Gemeng Kielen“ und den Muskverein Kehlen. „Unter dem Motto ‚Kehlen trifft Kehlen‘ wurde am 18. September 1993 offiziell die Partnerschaft besiegelt“, erinnerte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Kehlen/Luxemburg Anne Zeihen dann an die Anfänge der Freundschaft, verbunden mit dem Gedenken an die Freunde der ersten Stunde, allen voran dem im Jahr 2010 verstorbenen Roby Kieffer. „Viele Ehen halten nicht so lange wie unsere Partnerschaft, es haben sich viele Freundschaften entwickelt“, freute sich Anne Zeihen über den regen Kontakt und die herzliche Verbundenheit. Dem stimmte Franz Assfalg als Urgestein Kehlens und Partnerschaftsvorsitzender von Meckenbeurer Seite zu und dankte für die Einladung zur „25-Jahr-Feier“. „Wir sind eine große Familie, in der Silberhochzeit gefeiert wird“, sagte Assfalg und stellte ebenso wie die Urväter der Partnerschaft fest: „Die Leute in Kehlen/Luxemburg passen zu uns.“ Sein Dank galt allen Beteiligten, insbesondere allen Bürgermeistern der Gemeinden, die die Partnerschaft in all den Jahren gehegt und gepflegt haben.

Diesem Dank schloss sich Bürgermeisterin Elisabeth Kugel an und freute sich über die vielfältigen Begegnungen im Bereich Musik, Sport und Kunst. Sie legte Wert darauf, die Partnerschaftsgeschichte mit einer neuen Generation – der Jugend – fortzuschreiben und verwies auf die Schengener Abkommen I bis III, die auch Deutschland sehr geprägt haben. „Es ist für uns alle wichtig, dass Europa zusammenhält und seine Aufgaben gemeinsam bewältigt“, erklärte sie und verwies darauf, maßvoll Freizügigkeit zu gewähren, Toleranz und Vertrauen zu wecken, aufzubauen und zu stärken. „Meckenbeuren hat sich für eine neue Qualität von Politik entschieden, die ermöglicht, dass Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung noch enger als bisher zusammenarbeiten“, blickte Elisabeth Kugel voraus und freute sich darauf, Zusammengehörigkeit und kreatives Engagement zu fördern. „Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft“, erklärte sie. „Freundschaften aufzubauen, ist die beste Aufrüstung für den Frieden“, betonte sie und dankte für die herzliche Verbundenheit. Besonderes Augenmerk richtete sie auf kommende Generationen, die die Freundschaft weiter pflegen sollen und überreichte symbolisch eine Spende an Kehlens Schule in Luxemburg für eine Kletterwand.

Viele Anekdoten und lebhafte Freundschaften machte auch der amtierende Kehlener Bürgermeister Felix Eischen aus und erinnerte gern an die gegenseitigen Besuche. „Die Partnerschaft hat nicht nur überlebt, sie lebt“, freute er sich und nannte die Partnerschaft ein gutes Schild gegen Anfeindungen, Hass und Missgunst. „Insbesondere die Musik verbindet uns und zieht sich wie ein starker undurchtrennbarer Strang durch unsere Gemeinschaft“, freute er sich und appellierte an die Jugend: „Lebt das bitte weiter, was die Gründerväter vor 25 Jahren begonnen haben und habt sehr viel Freude daran.“

Nach dem Aufschneiden des Geburtstagskuchens sorgten die Musikkapellen Kehlen/Luxemburg und Kehlen/Meckenbeuren gemeinsam für beste Unterhaltung. Auch der festliche Umzug zur Kirche und der Festgottesdienst am Sonntag wurde musikalisch umrahmt von feierlichen Klängen der Kehlener Musikanten und des dortigen Kirchenchores, ebenso von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die mit der Gitarre ein Dankeslied anstimmte.

Beim Besuch des „Quetschefestes“ in Keispelt“ mit musikalischer Unterhaltung durch die „Blue Notes“ stärkten sich alle noch einmal kräftig und nahmen herzlich Abschied.