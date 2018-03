Als Geschenk oder für Ostern: Kerzen verzieren

„Kerzen verzieren“, darum geht es in der Ideenwerkstatt in der Villa Hegenberg am Dienstag, 27. Februar, ab 16 Uhr. Eine schön verzierte Kerze kann man laut Veranstalter schließlich immer gebrauchen: entweder zu einem besonderen Anlass, als Geschenk oder als Osterkerze. Angela Jonat zeigt an dem TAg, wie es geht. Teilnehmer sollten eine Kerze, ein kleines Messer, eine Nagelschere und als Unterlage ein kleines Brettchen mitbringen. Die benötigen Materialien zum Verzieren bringt Angela Jonat mit. Eventuell fällt ein Unkostenbeitrag an. Veranschlagt sind rund 90 Minuten. Weitere Infos bei Katja Fleschhut, Telefon 07542 / 93 90 39. Foto: Ideenwerkstatt