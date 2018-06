Alles steht auf dem Prüfstand

Den Haushalt im Griff zu haben: Das geht in Meckenbeuren nur über die Ausgabenseite. Dieser Einsicht hat der Gemeinderat Rechnung getragen und am Mittwoch einhellig ein Teilpaket mit 27 Maßnahmen verabschiedet. Ihr Einsparvolumen wird einmalig auf bis zu 1,7 Millionen Euro beziffert, wobei die jährlich wiederkehrend erhoffte Einsparung von bis zu 368 000 Euro ebenso bedeutsam ist. Die Vorschläge fließen erstmals in die Haushaltsplanung 2017 ein.

Als „intensivster Prozess“, den er hier im Rathaus erlebt habe, kennzeichnete Kämmerer Simon Vallaster das, was dahinter steckt. Reagiert worden war, als sich zeigte, dass die Strukturkommission nicht die ausgabenseitig erhofften Entlastungen bewirkte. Im Herbst 2013 hat daher der Gemeinderat die Kommunale Gemeinschaftstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt, Köln) hinzugezogen. Sie sollte den weiteren Prozess moderierend begleiten.

In einem ersten Schritt kamen 93 Vorschläge auf den Tisch, die in Phase I und II gegliedert wurden. Die 18 Ideen der Phase I galten als relativ rasch umzusetzen, da geringer Diskussionsbedarf gesehen wurde. Die 75 Vorschläge der Phase II waren mittel- bis langfristig angelegt bei höherem Diskussionsbedarf.

Museum: Betriebskonzept prüfen

Sie sind auch jetzt noch im Fokus, da nicht-öffentlich eine aufwändige Vorbereitung erfolgt war – samt Voten von Verwaltung, KGSt und einer Beschlussempfehlung der Strukturkommission an den Gemeinderat.

Die 75 Phase-II-Vorschläge liegen nun dem Gemeinderat in drei Margen vor. 16 davon bedürfen weiterer Aufbereitung durch die Verwaltung und werden wohl in der Juli-Sitzung des Gemeinderats Thema sein. Für acht hat die Strukturkommission zwar Beschlussempfehlungen ausgesprochen – sie sind aber so heikel oder umstritten, dass sie als Einzelvorschläge gesondert im Juni beraten werden (siehe vorherige Seite).

Bleiben 51 Vorschläge, von denen sieben nichtöffentlich unter die Lupe genommen wurden und 44 öffentlich aufschienen. Was am Mittwoch einstimmig gebilligt wurde, reicht von der Abschaffung der Weihnachts- und Geburtstagspräsente für Mandatsträger über die Optimierung des Forderungsmanagement (Vorverlegung des Mahnzeitpunkts) bis zur Überprüfung der Standesamtsleitungen. Hier ist ein Kostendeckungsbeitrag von 100 Prozent angestrebt, helfen soll beispielsweise die Einführung einer Miete für den kleinen Sitzungssaal bei Samstags-Trauungen.

Die Erhöhung des Essenspreises in der Schulmensa kommt 2017 ebenso auf den Tisch wie der Ausleihgebühren der Bücherei oder der Elternbeiträge für Kindertagesstätten. Zu wenigen Punkten gab es am Mittwoch Diskussionsbedarf oder Erläuterungen – so etwa zur Überprüfung des Betriebskonzepts, das dem Museum im Schloss Brochenzell zu Grunde liegt. Als Ursachen für eine mögliche Neustrukturierung wurden die stark gesunkenen Besucherzahlen genannt.

Geprüft werden sollen die Standards bei Ferienprogrammen, für die eine Kostendeckung durch Teilnehmergebühr das Ziel ist. Die Komplettschließung der Hallen in Ferienzeiten soll kommen – inklusive einer „Öffnungsklausel“, wenn es klar bgründeten Nutzungsbedarf gibt

Thema war die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung im Bestand der Altlampen und die weiterzuführende Umstellung auf LED. Bejaht wurde die Reduzierung der Unterhaltungskosten bei gemeindlichen Gebäuden – sofern keine Substanzbeschädigung im Raum steht. Ein Vorgehen, vor dem Karl Gälle warnte und bei dem Simon Vallaster wichtig war, dass es sich hier um Einzelfallentscheidungen handeln müsse.

Die lange Liste: 44 Konsolidierungsvorschläge haben in der Liste der Haushaltsstrukturkommission als „unstrittig“ gegolten. Davon wurden 27 vom Gemeinderat bejaht und 17 abgelehnt.

Gebilligt sind: Reduzierung von Aufgaben/Ausgaben durch Einsatz von Ehrenamt/Bürgerarbeit - Abschaffung Weihnachts-/Geburtstagspräsente für Mandatsträger - Fasnet (fasnetsfrei, nicht gumpiger Donnerstag)/keine Anrechnung als Arbeitszeit (0,5 Tage frei) - das Forderungsmanagement optimieren inklusive Vorverlegung Mahnzeitpunkt/Forderungen in der kürzest möglichen Zeit einfordern/ausstehende Forderungen jährlich: durch Zunahme von Aufgaben ist das Potential deutlich gestiegen, deutliches Thema für die Kommune geworden - Überprüfung der Standesamtsleitungen: Zusätzliche Erlöse ermöglichen, Kostendeckungsbeitrag von 100 Prozent erzielen/Einführung einer Miete für kleinen Sitzungssaal bei Trauungen am Samstag/Deckung der Personalkosten - Neufestlegung des Schuletats für Realschule und Werkrealschule/Bildungszentrum infolge der geänderten Situation/Sachkostenzuschuss für Werkrealschule ist höher als für die Realschule - Erhöhung Essenspreis in der Schulmensa - Erhöhung Ausleihgebühren Bücherei - Überprüfung des Betriebskonzeptes fürs Museum Schloss Brochenzell mit möglicher Neustrukturierung - Prüfung der Standards bei Ferienprogrammen; Kostendeckung durch Teilnehmergebühr anstreben - Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten - Komplettschließung der Hallen in Ferienzeiten - Reduzierung öffentlicher Grünflächen und Grünpflege - Nachtabschaltung Straßenbeleuchtung (Bestand Altlampen) und Umstellung auf LED - Rekonstruktion bei Fremdenverkehrswerbung - Einführung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung - Zusammenlegung der Grundschule Liebenau mit der Kindertageseinrichtung zum „Bildungshaus“ - Jobsharing-Modelle, Doppelsekretariate - Reduzierung Unterhaltungskosten bei allen Einrichtungen/Gebäuden, sofern keine Substanzbeschädigung zu befürchten ist - aktive Bewerbung von Entgeldumwandlung - Kündigung unnötiger Versicherungsleistungen - Ausweitung des Sponsorings bei Veranstaltungen - Prüfung, ob alle im Einsatz befindlichen Software-Lizenzen weiterhin benötigt werden - Prüfung, ob durch Neuverhandlungen im Bereich von Software-Lizenzen Einsparungen erzielt werden können - Abschaltung aller „Altanwendungen“ nach dem Einsatz neuer Software - Einsatz von Dienstfahrzeugen in interkommunaler oder interinstitutioneller Zusammenarbeit - Reduzierung bei Veranstaltungen, Ehrungen, Preisverleihungen (Mitbeanspruchung von Bauhof-Ressourcen).

17 Themen werden nicht weiter verfolgt: Abschaffung der kostenlosen Sitzungsverpflegung – Abschaffung der kostenlosen Getränke in der Jour-fixe-Runde – Städtepartnerschaften: Mitteleinsatz verringern – Standardreduzierung bei Öffnungszeit der Bücherei – (Teilweiser) Wegfall von Befreiungsbeständen bei Büchereinutzung – Reduzierung Seniorennachmittage und Förderung der Altenarbeit – Reduzierung der Leitungsfreistellung in Kitas – Reduzierung von Kita-Projekten (Vorlesen, Sprachförderung etc.) – Aufgeben oder Reduzierung der Heilpädagogischen Betreuung oder Förderung des Bereichs durch den Landkreis – Reduzierung der Unterhaltskosten für Kita-Gebäude – Einsparung beim Winterdienst/ Privatisierung Fremdvergabe – Verkauf gemeindeeigener, genutzter Gebäude –Verkauf der Waldgrundstücke der Gemeinde – Reduzierung der Reinigungszyklen bei Gebäuden –Einführung Hausmeisterpool und interne Leistungsverrechnung bei Veranstaltungen der Gemeinde – Prüfung des Einsatzes von Gebrauchtsoftware – Prüfung, ob durch Neuverhandlungen im Bereich von Software-Lizenzen Einsparungen möglich sind.