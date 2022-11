Die Patienten-Vortragsreihe „Medizin am Gleis“ wird am Mittwoch, 16. November, im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren fortgesetzt und widmet sich ab 19 Uhr dem Thema Männergesundheit. Unter der Leitung von den Chefärzten der Klinik für Urologie, Kinderurologie und urologische Onkologie werden oftmals verschwiegene Krankheiten wie Hodenkrebs bei Jugendlichen, Leistenhoden beim Kind und alles andere zum Thema „Der Mann, das schwache Geschlecht – alles rund um die Männergesundheit“ besprochen.

Die Chefärzte Dr. Claus Fieseler, Dr. Eberhard Köhler und Dr. Carsten Sippel werden in ihren Vorträgen, die für Laien verständlich sind, das Spektrum von der Früherkennung urologischer Erkrankungen bis hin zur urologischen roboter-assistierten Operation mit dem Da-Vinci-OP-Roboter beleuchten. Die Klinik für Urologie nutzt seit mehr als zwölf Jahren den OP-Roboter. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten für individuelle Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt zu Medizin am Gleis ist wie immer frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.