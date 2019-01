Alles nur Fassade – bei Kosten von 224 000 Euro

Einblicke in die angespannte Marktsituation haben sich mit den Vergabesummen für die Sanierung der Nordfassade der Albrecht-Dürer-Schule ergeben. Erfolgt sind die vier Vergaben jüngst im Gemeinderat in einem Kostenrahmen von 224 000 Euro. Die Kostenberechnung hatte auf 181 000 Euro gelautet – gleichsam eine Überschreitung um knapp 24 Prozent.

Getätigt wird die Sanierung als eigener Kostenpunkt, kann aber im Zusammenhang mit dem Neubau der modernen Sporthalle mit eingeschränkter Mehrfachnutzung gesehen werden. Zu ihr hin weist der Ausgang an der Nordfassade der Schule – hier kommt eine Treppe hinzu, die westwärts Richtung Raiffeisenbank zeigt.

Laut Zeitplan, wie er in der November-Sitzung des Rats aufschien, soll der Abbruch der Fassade in den Osterferien über die Bühne gehen (samt Einbringen einer mobilen Trennwand, des Staubes wegen) und in den Pfingstferien der Einbau der neuen Teile. Die Ferien müssen jeweils gewählt werden, da es sich doch um lärm- und staubintensive Arbeiten handelt, wie Ortsbaumeister Axel Beutner die Etappenbauweise erklärt. Die Vergaben im Einzelnen: Rohbau-/Abbrucharbeiten an die Firma Mathis, Meckenbeuren: 128 000 Euro (Kostenberechnung 105 000 Euro) – Wärmedämmverbund-system und Verputzarbeiten an die Firma Pfeifer, Kau: 45 000 Euro (30 000 Euro) – Gerüstbauarbeiten an die Firma Pfeifer, Kau: 5000 Euro (5100 Euro) – Fensterbau-/Außentürarbeiten an die Firma Wachter, Ravensburg: 56 000 Euro (41 000 Euro).

Als Zeichen eines leergefegten Marktes wertete Beutner unter anderem letztere Vergabe. Vier Angebote waren hier angefordert worden, zur Submission lag dann nur eines vor. Wie es mit dem hinteren Schulhof weitergehe, wollte Karl Gälle (CDU) wissen. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zufolge steht es an, sich Gedanken zu machen: Noch im Frühjahr soll der Schulhof Thema im Gemeinderat sein. Dass es verschiedene interessierte Gruppierungen und Interessenslagen gibt, wollte sie nicht verschweigen. Bekannt sind Gedankenspiele rund um Parkraum oder auch um eine Nutzung durch die Schule, wobei früher auch einmal im Raum stand, hier ein weiteres Gebäude („Solitär“) zu errichten.