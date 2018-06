Alle Notplätze belegt: Übergangslösung soll helfen

Einhellig hat der Verwaltungsausschuss (VA) der Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde zugestimmt. Erkennen ließ sich, welche Dynamik hier herrscht – und wie die Gemeinde darauf reagieren will. Neben dem Neubau einer Einrichtung im Jasminweg ist auch das Bildungszentrum in Buch als Übergangslösung für eine Gruppe im Gespräch. Der Beschlussvorschlag des VA wird nun dem Gemeinderat vorgelegt.

Jeanette Peter, bei der Gemeinde für Kindertageseinrichtungen zuständig, lenkte den Blick zunächst auf die Kindergartenplätze für Buben und Mädchen ab drei Jahre. 483 sind es laut Statistik, tatsächlich aber nur 475, was die reduzierte Größe der integrierten Naturgruppe an der Kita Brochenzell mit sich bringt.

Ihnen stehen 452 respektive 449 Kinder entgegen, gezählt zum Ende des Kindergartenjahres 2018 beziehungsweise 2019. Freilich kommen erfahrungsgemäß noch 15 bis 25 Kinder hinzu, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Damit sind alle Plätze, „wir haben auch keine Notplätze mehr“, legte Jeanette Peter offen dar.

Im Jasminweg kommt ein Neubau

Und doch ist absehbar, dass in den Neubaugebieten bald schon Familien mit Kindern zuziehen. Worauf die Gemeinde im Mai mit dem Baubeschluss für eine neue Kita im Jasminweg in Buch reagiert hat. Zwei Kindergartengruppen sollen hier unterkommen.

Da allerdings zum 1. Januar 2019 konkret Plätze für Drei- bis Sechsjährige fehlen, braucht es für die Übergangszeit eine Lösung. Hierfür wird das Bildungszentrum ins Auge gefasst, in dem vor Jahren schon einmal der Hort interimsweise untergebracht war, wie Jeanette Peter in Erinnerung rief.

Sein Vorteil: Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kinderhaus in Buch. „Gespräche mit dem BZM und den zuständigen Stellen werten bereits geführt“, hieß es.

Zu den Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren: 360 Buben und Mädchen in diesem Alter haben mit Stand 1. März 2018 in der Gemeinde gewohnt. Für sie stehen 121 Plätze zur Verfügung – 87 in den Einrichtungen, 30 in den Spielgruppen im Familientreff sowie vier in der Tagespflege. Was zusammengenommen einer rechnerischen Versorgungsquuote von 33,6 Prozent entspricht und knapp unter dem vom Land empfohlenen Minimum von 34 Prozent liegt.

Laut Gesetz ist aber der tatsächliche Bedarf ausschlaggebend. Für das laufende Kindergartenjahr (stets bis zum 31. August) sind nur noch zwei Plätze im Kinderhaus Buch frei. Auch hier besteht großer Bedarf, sodass im Neubau im Jasminweg eine Krippengruppe vorgesehen ist.

Kinder warten auf „roten Punkt“

Vertraglich festgelegt ist, was die Gemeinde als Betriebskostenanteil an freie Träger zahlt. Voraussichtlich sind dies 2018 rund 490 000 Euro an den katholischen Kindergarten St. Maria (vier Gruppen), etwa 325 000 Euro an den katholischen Kindergarten St. Nikloaus Kehlen (drei Gruppen) und 288 000 Euro an die Kita St. Georg der St. Elisabeth Stiftung (zwei Gruppen, die beide Ende 2018 belegt sein sollen). Peter wies darauf hin, dass die Gruppen bezüglich der Altersmischung und Betreuungszeit sehr verschieden sind.

In den Wortmeldungen aus Ratsreihen lenkten Anette Kramer (Freie Wähler) und Anita Scheibitz (CDU) den Blick auf die zurückgehenden Zahlen bei der Tagespflege – samt der Frage: „Wie kommen wird an Interessierte heran?“ Scheibitz natte zudem die Situation in der Berblinger Straße „unzufriedenstellend“, wo die dritte Spielgruppe des Familientreffs in kleinen Räumen und ohne Außenbereich auskommen müsse.

Ebenfalls ein Thema: die reine Waldgruppe am Kinderhaus Buch, die noch nicht an ihrem Grundstück am Waldrand bei Langenreute angekommen ist. Hier wartet die Gemeinde noch auf den „roten Punkt“, also die Baufreigabe für den Bauwagen, erläuterte Peter, warum die Kinder noch mit den integrierten Naturgruppen des Kinderhauses im Sammletshofer Wald unterwegs sind.