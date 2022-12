Aladin, Dschinni und Co. verzaubern dreimal im Kulturschuppen

Für „Aladin und die Wunderlampe“ am Freitag (2. Dezember, 18 Uhr) sowie Samstag (3.) und Sonntag (4. Dezember) um 15 Uhr gibt es nur noch einzelne Restkarten. Wer sich die farbenprächtige Inszenierung nicht entgehen lassen will, hofft auf zurückgegebene Karten an der Abendkasse.

Aus allem Himmelsrichtungen strömen Händler auf den Basar – nein nicht nach Bagdad sondern auf die Bühne am Gleis 1. Die Zuschauer sind von der ersten bis zur letzten Minute mittendrin in der zauberhaften Welt aus 1001 Nacht. Die Jugendgruppe der Laienspieler begeistert in diesem Jahr mit einer gelungenen Inszenierung von „Aladin und die Wunderlampe“, zu der sie am Wochenende einlädt.

Wortgewandte Händler, witzelnde Geier, clevere Diener, ein böser Zauberer, ein gieriger Sultan, eine weise Mutter, ein Held, der die Prinzessin erobern will und last but not least der Flaschengeist Dschinni, der wie durch Zauberei immer auftaucht, wenn jemand an der Wunderlampe reibt. Das sind die Figuren, die das Märchen aus 1001 Nacht ausmachen.

Wenn auf der Bühne ein Wort das andere ergibt

Schreinersohn Aladin ergaunert sich auf dem Basar eine Orange und verliebt sich in Jasmin, die Tochter des Sultans. Doch bevor der freche Abenteurer Aladin, den Pauline Rudhart geschickt auf die Bühne bringt, seine Liebste erobern kann, muss er viele Abenteuer bestehen. Pauline ist schon seit fünf Jahren bei der Jugendgruppe der Laienspieler Meckenbeuren. Auch Sofia Teuscher geht ganz in ihrer Rolle als freiheitsliebende Sultanstochter Jasmin auf. „Das macht einfach Spaß, wenn auf der Bühne ein Wort das andere ergibt“, findet sie.

Aufregend ist es aber auch für die erfahrenen Nachwuchsschauspieler noch. „Ein bisschen Lampenfieber hatte ich schon“, verrät Lars Koch, der als himmelblauer Flaschengeist Dschinni ganz plötzlich auf der Bühne auftaucht, als Aladin an der Wunderlampe reibt. Aas der Schatzhöhle holen soll er sie für den bösen Zauberer Salazar (schaurig schön in Szene gesetzt von Mia Grüner). Natürlich kann Aladin den glitzernden Schätzen nicht widerstehen.

Jüngster Mitspieler ist gerade mal sechs Jahre jung

Auf seinen Reisen begegnet Aladin nicht nur schlitzohrigen Händlern, die Carla Rist, Luisa Oricchio, Emma Müller, Theresa Veeser, Jule Straub und Valentina Masuch glaubhaft und mit viel Liebe zum Detail auf die Bühne bringen. Immer wieder tauchen auch die fünf Geier Fiete (Rosalie Rueß), Erna (Lena Hügle), Torben (Mats Hainmüller), Ansgar (David Natter) und Grete (Leni Holzwarth) auf, die immer einen coolen Spruch auf den Lippen und die Lacher auf ihrer Seite haben. Mit vorgeschobenen nickenden Köpfen mimen die jungen Schauspieler die Aasfresserbande perfekt.

Apropos junge Talente: Der jüngste Mitspieler ist erst sechs und wuselt als Fatimas Hund mit großer Bühnenpräsenz durchs Bild. Der erst elfjährige Felix Schöllhammer spielt den geldgierigen, faulen Sultan mit großem schauspielerischem Talent.

Schnell wechselndes Bühnenbild ist Stefan Holzwarths Sache

Auch auf der Bühne in Meckenbeuren darf ein fliegender Teppich nicht fehlen. „Hallo alter Perser“ begrüßt der Dschinni den Teppich, den Luis Holzwarth reibungslos über die Bühne schweben lässt und der den Flaschengeist und seinen Meister Aladin zurück nach Bagdad bringt. Das bezaubernde, schnell wechselnde Bühnenbild aus 1001 Nacht managt Stefan Holzwarth mit seinem Team.

Zuhause schickt Aladin seine Mutter Fatima (glaubwürdig dargestellt von Lea Weishaupt) mit den erbeuteten Schätzen zum Sultan, um um die Hand von Jasmin zu bitten. Bevor es aber ein Happy End gibt haben noch die cleveren Diener Muhamed, Abibi und Lifa gespielt von Valentin, Theresa und Antonia Savastano, Rajan (Emma Berlinger), Mehmet (Leonie Roch) und Shiran (Aileen Makis) ein Wörtchen mitzureden. Als Großwesir bringt Pauline Rueß Ordnung ins Palastgeschehen. Avissa (Sara Ehinger), Ayca (Hannah Knaier) Ahmet (Remy Belard) und Jussuf (Jano Popp) sorgen dafür, dass in Aladins Märchenwelt immer etwas los ist.

Freeze- und Zeitlupen-Szenen machen Spaß und stolz

Mit Recht stolz sein kann das junge Ensemble auf die Freeze- und Zeitlupen-Szenen, die die jungen Schauspieler professionell auf die Bühne bringen.

Regie führen gekonnt Kathrin Rueß und Conny Holzwarth. „Wir durften immer auch eigene Ideen mit reinbringen“, erzählt Aladin-Darstellerin Pauline Rudhart nach der Generalprobe. Die Nachwuchsschauspieler sind mit Feuereifer bei der Sache.