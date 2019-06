Akkordeonisten haben beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle Erfolg

Die Solo-Akkordeonisten Laurin Müller aus Tettnang-Kau und Jenny Zipprick aus Brochenzell erreichten beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle in der Altersstufe IV 18 beziehungsweise 19 Punkte. Beide erhalten ihren Akkordeon-Unterricht in der Musikschule Vogel und Mirl. Es war eine beeindruckende Leistung der zwei Jungtalente, die gegen die besten Akkordeonspieler aus Deutschland antraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. Für beide war es eine einmalige und bleibende Erfahrung, vor Fachpublikum und den Juroren – bestehend aus zwei Professoren und zwei Fachlehrer – zu spielen.