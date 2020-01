Akkordeonisten erhalten bei Jugend musiziert erste Preise

Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Friedrichshafen erspielten sich die Akkordeonschüler der Musikschule Vogel und Mirl in der Kategorie Kammermusik erste Preise. Das Duo Julian Mirl (links) und Jonas Leib, beide aus Meckenbeuren, wurden in der Altersstufe zwei mit den Werken von Wittmer und Richter mit 23 Punkten und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb belohnt. Das Akkordeon-Quartett Luisa Schraff aus Ettenkirch, Jenny Zipprick und Lydia Schott, beide aus Meckenbeuren, sowie Laurin Müller (von links) aus Tettnang-Kau und bekamen in der Altersstufe vier für ihre Darbietung 22 Punkte und ebenfalls einen ersten Preis. Dieses Ergebnis ist besonders hoch zu bewerten, da Lydia Schott den erkrankte Spieler Florian Sessler vertrat, der sich eine Woche vor Wettbewerbsbeginn den Arm brach, erklärt die Musikschule in einer Pressemitteilung. Lydias Schott hatte in sieben Tagen das ganze Ensemble-Programm von 15 Minuten einstudiert. Foto: Musikschule