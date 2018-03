Akkordeon-Spieler sind beim Landesentscheid erfolgreich

Akkordeon-Spieler der Meckenbeurer Musikschule haben sich für den deutschen Akkordeon-Musikpreis qualifiziert. Der Bundeswettbewerb findet in Bruchsal Ende Mai statt.

Sechs Akkordeonspieler der Musikschule Vogel & Mirl haben vergangene Woche beim Landesentscheid teilgenommen. Eine besonders gute Leistung erreichte Laurin Müller aus Kau, der in der Alterstufe bis 14 Jahren teilnahm, mit 41 Punkten sowie dem Prädikat hervorragend den ersten Platz seiner Altersgruppe erspielte und einen Sonderpreis vom Direktor des Hohner Konservatoriums bekam. Ebenfalls dürfen sich Luisa Schraff aus Ettenkirch in der Altersstufe 2 (von 11 bis 12 Jahren) mit 31,5 Punkten und Jenny Zipprick aus Meckenbeuren in der Altersstufe 4 (bis 16 Jahre) mit einem 2. Platz , 34,5 Punkten und dem Prädikat ausgezeichnet über die Weiterleitung freuen. 31 Punkte sind die Voraussetzung für eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Auch der zehnjährige Julian Mirl aus Kehlen erspielte sich den zweiten Platz mit 36 Punkten und dem Prädikat ausgezeichnet – allerdings gibt es in seiner Altersstufe noch keine Weiterleitung. Lotta Müller aus Kau erreicht in der Altersgruppe 2 das Prädikat sehr gut und 27 Punkte. Das Duo Jule Ackermann aus Meckenbeuren und Lotta Müller erhielten ebenfalls 27 Punkte und das Prädikat sehr gut in der Altersstufe 2.

„Wir als Musikschule und Lehrer sind natürlich stolz auf die Spieler und hoffen, dass dadurch das leidgeprüfte Instrument Akkordeon wieder etwas mehr ins Rampenlicht rücken kann“, erläutert Dagmar Mirl. Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt. „Es ist ein Pendant zu Jugend musiziert, speziell für Akkordeon“, so Mirl. Beim vergangenen Wettbewerb vor drei Jahren habe niemand der Musikschule teilgenommen. Vor sechs Jahren zwei Akkordeonspieler, vor neun Jahren sechs. „Jetzt machen die Spieler erst mal eine kleine Pause, auch um die Stücke sacken zu lassen. Nach Ostern geht es wieder weiter, auch mit der Überlegung ob noch zusätzliche Stücke dazu geübt werden.“