Akademie Schloss Liebenau präsentiert neues Programm

Die Welt wird digitaler, auch in der sozialen Arbeit. So finden sich im Bildungsprogramm 2019 der Akademie Schloss Liebenau unter den vielfältigen Fort- und Weiterbildungsangeboten nun auch mehr Kurse zum Thema Medienkompetenz.

Hier werden spezielle Software-Kompetenzen vermittelt, aber auch der Umgang mit sozialen Medien und die damit verbundenen Herausforderungen in der pädagogischen Arbeit thematisiert. Natürlich finden auch bewährte Angebote für die Arbeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie die Teamarbeit in den Bereichen Pädagogik, Pflege, Therapie, Hauswirtschaft und Verwaltung statt. Darüber hinaus werden Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Selbstfürsorge, Spiritualität und Leitung vermittelt, heißt es in der Ankündigung.

Die Angebote richten sich an Fach- und Hilfskräfte, Führungspersonal und freiwillig Engagierte. Neben fachspezifischen Fortbildungen gibt es eine Reihe von Angeboten, die die persönlich-sozialen und methodischen Kompetenzen bestärken und weiterentwickeln.

Alle Veranstaltungen stehen wie gewohnt auch externen Interessenten offen. Passend zur Digitalisierung wurde auch die Online-Präsenz der Akademie Schloss Liebenau überarbeitet.