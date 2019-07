Ailingens C-Jugend siegt in Brochenzell

Mehr als 50 Mannschaften haben beim Fußball-Jugendturnier des VfL Brochenzell zwei Tage lang um Urkunden, Medaillen und Pokale gekämpft. Absagen gab es wenige – trotz Temperaturen von bis zu 37 Grad, wie es in einer Mitteilung des gastgebenden Vereins heißt.

Die C-Junioren begannen am Samstagmorgen. Hier gewann die TSG Ailingen in beeindruckender Weise mit zwölf Punkten und 13:2 Toren vor dem FC 08 Überlingen mit sieben Punkten und 5:4 Toren. Platz drei belegte der VfL Brochenzell mit vier Punkten und 4:5 Toren, gefolgt vom FC Friedrichshafen und dem FC Uhldingen.

Der nächste Termin steht schon fest

Die E-Junioren spielten in einem Zehner-Feld ihren Sieger aus. Im Finale besiegte der FC Friedrichshafen die SG Argental mit 4:1 und durfte den Tagessiegerpokal in Empfang nehmen. Im Spiel um Platz drei gewann der SV Kehlen mit 4:0 gegen den FC Friedrichshafen II. Parallel dazu wirbelten rund 100 Bambini auf drei Plätzen und hatten sehr viel Spaß am Kinderfußball, bevor jedes Kind seine Medaille um den Hals hängen durfte, heißt es in einer Mitteilung des VfL.

Der Sonntagmorgen startete dann mit dem Turnier der D-Junioren. Hier konnte sich der VfB Friedrichshafen mit zwölf Punkten und 6:3 Toren ganz knapp vor dem SC Bürgermoos mit elf Punkten und 6:4 Toren durchsetzen. Auf Platz drei folgte der FC Friedrichshafen. Den Abschluss bildete das Turnier der F-Junioren mit zwölf Mannschaften. Hier wird nach den neuen Regeln keine Platzierung mehr ausgespielt.

Aufgrund diverser Anfragen gibt der Verein bereits den Termin für das nächste Jahr bekannt: Das Jugendturnier wird traditionell am letzten Juniwochenende stattfinden, im nächsten Jahr also am 27. und 28. Juni. Die ersten Mannschaften haben sich bereits dafür angemeldet.