„Hab‘ keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung.“ (Aus: Die 4 Kerzen)

Am 2. Dezember konnte im voll besetzten Gemeindehaus St. Maria wieder die Adventsfeier des Katholischen Frauenbundes Meckenbeuren unter dem Leitwort „Es werde Licht“ stattfinden. In der Adventsandacht machten wir uns in Betrachtungen, Impulsen und Gebeten auf den Weg in eine lichtvolle Zeit – eine Zeit angefüllt mit Liebe unter uns, die Kraft und Zuversicht gibt. Im Dunkel des Lebens und der Angst lässt uns Gott nicht allein.

Brigitte Götz am Klavier begleitete die besinnliche Feier und auch die beliebten alten Adventslieder, die zwischen den von Maria Müller, Andrea Prosser und Veronika Thiel vorgetragenen Geschichten gesungen wurden. Die drei Erzählungen regten zum Mitdenken, Nachdenken und Schmunzeln an und brachten viel Freude.

Beim gemütlichen Zusammensein im wunderschön und stimmungsvoll dekorierten Gemeindehaus, bei Glühwein, Punsch und Hefegebäck kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Das reichlich gespendete Adventsopfer in Höhe von 835 Euro wird vom Frauenbund auf 1000 Euro aufgestockt, so dass jeweils 500 Euro an das Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis und das Kinderhospiz Bad Grönenbach gesandt werden. Danke an die Spenderinnen, danke an alle, die zum Gelingen der schönen Feier beigetragen haben.