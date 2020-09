ADFC-Fahrradklima-Test geht an den Start

Die Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020 hat begonnen. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium bis Montag, 30. November, wieder alle Radfahrer bundesweit dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden zu bewerten.

Corona hat viele Menschen zum Radfahren gebracht, die noch nie oder schon lange nicht mehr im Sattel saßen, erklärt der ADFC in einer Pressemitteilung. Daher hat sich der Kreis der Menschen erhöht, die das Fahrrad für ihre Mobilität nützen. Aber wie steht es um das Fahrrad-Klima auf deutschen Straßen? Macht das Radfahren Spaß – oder ist es eher ein Überlebenskampf? Wie empfinden die Menschen das Radfahren?

ADFC-Kreisvorsitzender Bernhard Glatthaar sagt: „Wenn die Menschen das Radfahren als komfortabel und sicher empfinden, dann nutzen sie das Rad bei jeder Gelegenheit. Ansonsten würden sie das Auto auch für kürzere Wege vorziehen. Der Fahrradklima-Test gibt den Städten und Gemeinden Rückmeldungen darüber, wie die Menschen die Situation auf dem Fahrrad wahrnehmen“.

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, zum Beispiel ob Radfahren Spaß oder Stress bedeutet oder ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden. Es sind auch Zusatzfragen zu Corona und Radfahren dabei. Alle Radfahrer können bei der Umfrage teilnehmen – eine Mitgliedschaft beim ADFC ist keine Voraussetzung, heißt es weiter. Je mehr Radfahrer teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse.

Mehr als 170 000 Bürger haben 2018 mitgemacht und die Situation in über 600 Städten beurteilt. Im Bodenseekreis erreichten 2018 Friedrichshafen, Tettnang, Markdorf, Überlingen, Meckenbeuren und Immenstaad die Mindestteilnehmerzahl und kamen in die Wertung. Wer nicht online an der Befragung teilnehmen möchte, erhält im ADFC-Infoladen in der Friedrichstraße 36/2 in Friedrichshafen Papierfragebögen des Fahrradklima-Tests.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert den ADFC-Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP).

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.