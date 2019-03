ADFC codiert im Reparaturtreff in Meckenbeuren Fahrräder

Meckenbeuren (sz) - Der Fahrrad-Reparaturtreff Meckenbeuren bietet in Zusammenarbeit mit dem ADFC Bodenseekreis am Samstag, 6. April, von 10 bis 13 Uhr an, Fährräder codieren zu lassen. Außerdem gibt es in den lebensräumen für Jung und Alt in der Zeppelin-Straße 21 ein kleines Radlerfrühstück. Die Teilnahme kostet für ADFC-Mitglieder fünf Euro, für Nicht-Mitglieder 12,50 Euro. Carbonrahmen können nicht codiert werden, wie der Veranstalter mitteilt.

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht Langfingern das Leben schwer. Denn ohne Eigentumsnachweis kommen sie mit dem zweirädrigen Diebesgut nicht weit, heißt es in der Pressemitteilung. Die Codierung zeige sofort, wer der Eigentümer des gestohlenen Rades ist und erschwere damit also den Weiterverkauf, insbesondere den über Flohmärkte oder via Internet.

Der Reparaturtreff informiert auch im Vorfeld über die Aktion. Interessierte können beim nächsten Fahrrad-Reparaturtreff am Mittwoch, 3. April, in den Lebensräumen für Jung und Alt (Untergeschoss) vorbeischauen. Der Reparaturtreff bietet bei den regelmäßigen Terminen jeweils am ersten Mittwoch im Monat Unterstützung, um defekte Fahrräder in angenehmer Atmosphäre gemeinschaftlich zu reparieren. Natürlich sind auch die „jüngeren Semester“ dort sehr gern gesehen.

Im Reparaturtreff gibt es außerdem Kaffee und selbst gebackene Kuchen. In gemütlicher Runde können auch Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte aufgebaut werden, wie der Treff mitteilt.