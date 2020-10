Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren bietet im Jahr 2019 ein buntes Programm

Da 2020 alles anders ist und die Abteilungsversammlung nicht abgehalten werden konnte, hatte sich die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren entschlossen, wenigstens in Schriftform einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2019 zu geben. Aktivitäten wie Skifahren, Wandern oder der Sport vor der Haustür werden von den Mitgliedern gerne angenommen. Doch die Corona-Krise macht auch der Abteilung einen Strich durch die Rechnung.

Die Wintersaison sei gut gelaufen, erklärt die Abteilung Ski und Wandern in einer Pressemitteilung. Die Skilehrereinweisung in Sölden zusammen mit dem Skiclub Bodnegg und einigen Freifahren musste allerdings wegen des starken Schneefalls am zweiten Tag abgebrochen werden. Der Familienskikurs I in Damüls war gut ausgebucht und konnte im gewohntem Stil durchgeführt werden, heißt es weiter. Der Familienskikurs II musste wegen Schneemangel von Schetteregg nach Grasgehren verlegt werden und konnte dort aber abgehalten werden.

Auch ein Erwachsenenskikurs fand in Warth statt, ebenso die Jugendfreizeit in Riefensberg. Das Familienwochenende in Steibis und die alljährliche Skifreizeit in St. Moritz seien ausgebucht gewesen wie nie. Die Ausfahrt nach Ischgl musste abgesagt weden.

Aber nicht nur Aktivitäten mit Skiern standen im Winter auf dem Programm, erklärt die Abteilung des TSV Meckenbeuren. So ging es im Dezember zu Abendwanderungen auf den Pfänder. Einmal wurde eine Vollmondwanderung im Gebiet um den Höchsten durchgeführt – dank guter Schneelage mit Schneeschuhen und einer beeindruckenden Teilnehmerzahl, so der Verein. Danach gab es zwei Tagestouren mit Schneeschuhen.

Die meisten Aktivitäten im Sommer 2019 konnten durchgeführt werden. Nach einem holprigen Start mit mehreren Absagen wegen schlechtem Wetter ging es Ende Mai los, als erstes mit einer Wanderung der jungen Familien.

Auch das Hüttenwochenende der jungen Familien sei abwechslungsreich und gut besucht gewesen. Beim Saisonabschluss war Grillen am Bodensee angesagt.

Aber auch das Programm der älteren Mitglieder hatte nach Mitteilung des Vereins einiges zu bieten. Ob Breitachklamm, Altstädten, Winterstaude, Höchsten oder rund um Schloss Achberg – es war ein abwechslungsreiches Programm. „Höhepunkt war die alljährliche Wanderwoche in Südtirol, die schon immer im Vorfeld recht schnell ausgebucht war. Auch die Silvesterwanderung erfreute sich einer immer größeren Teilnehmerzahl“, so die Verantwortlichen der Abteilung Ski und Wandern. Und um für alle Aktionen fit zu sein, wurde auch ein gutes Training angeboten. Im Sommer waren die Mitglieder wie immer draußen. Walken und Joggen war angesagt und auch der Inlinertreff bot Abwechslung. „Die Radfraktion war und ist so fest verankert, dass hier, wenn es das Wetter erlaubt, fast das ganze Jahr über geradelt wurde“, so die Verantwortlichen in der Mitteilung.

Das angebotene Wintertraining ab Oktober 2019 konnte erstmals in der neuen Sporthalle in Meckenbeuren abgehalten werden. Für die Erwachsenen gab es zwei Trainingsstunden und auch für die Kinder wurden verschiedene Trainingsstunden angeboten. „Leider mussten die Hallentrainingsstunden, wie ja alle wissen, abrupt beendet werden“, teilt die Abteilung mit.