Abtauchen in eine bunte Unterwasserwelt

90 Vor- und Grundschulkinder mit und ohne Behinderungen freuen sich, dass in diesen Sommerferien die integrative Ferienfreizeit der Stiftung Liebenau wieder stattfinden kann, wie der Veranstalter meldet. Das vierwöchige Ferienprogramm in Hegenberg steht dieses Mal unter dem Motto „Unterwasserwelt“.

„Gestern habe ich mir die Haare rot gefärbt und eine Delfinmaske gemalt“, strahlte die achtjährige Marla, die bereits zum vierten Mal an der Ferienfreizeit teilnimmt. Ihre Mutter hätte die in eine Meerjungfrau verwandelte Tochter beim Abholen beinahe nicht erkannt. Das schönste für Marla sei jedoch, dass sie ihre Freunde vom letzten Jahr endlich wiedersehen kann.

Aufgrund der Pandemie mussten im letzten Jahr die Ferienfreizeiten abgesagt werden – auch für die Eltern eine große Herausforderung, die Ferienbetreuungszeiten abzudecken. „Wir merken deutlich, dass viele Eltern am Limit sind. Der Urlaub ist aufgebraucht, die Überstunden abgebaut und viele Familien sind froh, dass das Ferienprogramm diesen Sommer wieder stattfinden kann. Wir mussten irgendwann eine Warteliste einführen“, erzählt Theresa Amann, Koordinatorin der Ferienfreizeit.

Damit die integrative Ferienfreizeit Corona-konform stattfinden kann, musste das Team umplanen und einen erheblichen organisatorischen Aufwand auf sich nehmen. „In festen Gruppen zu jeweils 15 Kindern, unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit einem zweimal wöchentlichen Testkonzept, ist die Durchführung möglich“, so Markus Wursthorn, Leiter Netzwerk Familie der Stiftung Liebenau. Als Glücksfall wäre hinzugekommen, dass die Ferienfreizeit in größere Räumlichkeiten in Hegenberg umziehen konnte. Für Markus Wursthorn ist jedenfalls klar: „Der Aufwand hat sich gelohnt!“

Badekugeln herstellen, Fische aus Kochlöffeln basteln, ein Wasserbomben-Hindernislauf und ein Aquarium aus Marmeladengläsern bauen – die Kinder können aus einem großen Angebot an Aktivitäten auswählen. Bis zu vier Wochen abwechslungsreiche Ferienfreizeit lässt sich so erleben.

Die integrativen Ferienfreizeiten für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren werden angeboten von der Stiftung Liebenau in Veranstaltergemeinschaft mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben, dem Bildungszentrum St. Konrad sowie dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ, Dekanat Ravensburg) und der Gemeinde Meckenbeuren als Partner. „Diese seit mehreren Jahren bestehende Kooperation schätzen wir sehr“, sagt Markus Wursthorn. Sein besonderer Dank geht an die Gemeinde Meckenbeuren für die Mitfinanzierung, aus deren Einzugsgebiet 80 Prozent der teilnehmenden Kinder stammen, und an den BDKJ, der regelmäßig die Schulung der Ehrenamtlichen übernimmt.