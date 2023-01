Absturz von Flugzeugtür: Als das Teil zu Boden kracht, steht dieser Mann nur wenige Meter entfernt

„Wir haben wirklich großes Glück gehabt“, sagt Roman Eckenfels. Der Heilerziehungspfleger steht neben einer Schaukel im Meckenbeurer Ortsteil Liebenau. Dort, im Garten der Eltern-Kind-Station der ansässigen Stiftung, war am Tag vor Silvester eine Flugzeugtür eingeschlagen, die ein Kleinflugzeug verloren hatte.

Roman Eckenfels kam zu diesem Zeitpunkt zufällig aus dem Gebäude und beobachtete das herabstürzende Teil. Wie gefährlich die Situation war, realisierte er aber erst später.

Roman Eckenfels arbeitet schon seit vielen Jahren als Heilerziehungspfleger bei der Stiftung Liebenau. An besagtem Freitag ist es gegen 13 Uhr, als er einige Kinder aus der Tagesklinik nach draußen begleitet.

Dort werden sie abgeholt. Sie befinden sich – „zum Glück“, wie Eckenfels betont – schon in den Autos, als nur Augenblicke später die Flugzeugtür auf die wenige Meter entfernte Grünfläche kracht.

Tür landet direkt neben einer Schaukel

Sie gehört zu einem zweimotorigen Kleinflugzeug des Typs Diamond DA 42 NG. Es befindet sich in Höhe von 3500 Fuß (etwa 1050 Meter), als die sieben Kilogramm schwere Tür abreißt. Der Mitarbeiter der Stiftung Liebenau sieht das herabstürzende Teil in der Luft – und hört auch, wie es auf der Erde aufschlägt. „Das war ein dumpfes Geräusch. Ich habe erst gar nicht realisiert, was genau da heruntergekommen ist“, sagt er.

Mein erster Gedanke war, dass da etwas vom Dach herabgefallen sein muss. Roman Eckenfels

Laut Roman Eckenfels beobachten noch vier weitere Personen den Sturz zufällig – aber keine von ihnen hält sich zu diesem Zeitpunkt in dem Garten auf. Gemeinsam mit anderen Zeugen betritt Eckenfels die Grünfläche und schaut sich an, was dort gelandet ist.

Im Erdgeschoss des hinteren Gebäudes befindet sich die Eltern-Kind-Station der St. Lukas-Klinik. Normalerweise ist der Garten, in dem die Flugzeugtür einschlug, deshalb gut besucht. (Foto: Florian Peking)

„Die Tür lag mit der Außenseite nach oben neben der Schaukel“, erzählt er. Aber dass es sich überhaupt um eine Tür handelt, wird ihm erst nach einiger Zeit klar. „Mein erster Gedanke war, dass da etwas vom Dach herabgefallen sein muss“, so Eckenfels. „Der Schreck kam erst später.“

In dem Garten halten sich oft Kinder auf

Er und die anderen Anwesenden tragen die sieben Kilogramm schwere Flugzeugtür sogar noch ins angrenzende Gebäude. Aber als sie realisieren, dass es sich um das Teil eines Flugzeugs handeln muss, rufen sie die Polizei und ihre Vorgesetzten. „Meine Chefin hat später auch bei allen nachgefragt, ob es ihnen gut geht“, berichtet Eckenfels.

Dass der ganze Vorfall so glimpflich ausging, sei „Glück im Unglück“ gewesen. Denn häufig ist der Garten mit Spielplatz gut besucht, gehört er doch zur Eltern-Kind-Station direkt daneben.

Die Diamond DA42 gilt als sehr verlässliches Flugzeug. Der Chinese Zhang Bo (vorne, hier mit seinem Co-Piloten) hat 2019 mit diesem Flugzeugtypen die Welt umrundet. Auf dem Bild zu erkennen ist die linke hintere Kabinentür. Bei dem Flugzeug, das am Freitag, 30. Dezember, von Friedrichshafen aus gestartet ist, löste sich diese nach einem Pilotenfehler im Steigflug und fiel neben die St.-Lukas-Klinik in Liebenau. (Foto: Imago/Xinhua)

„Normalerweise, gerade bei gutem Wetter, halten sich dort viele Kinder auf“, so Eckenfels. In der Zeit um Weihnachten und zwischen den Jahren sei die Station allerdings geschlossen. Nur in der Tagesklinik waren laut Eckenfels Kinder – acht Plätze gebe es dort.

„Das hätte auch ganz böse ausgehen können“, sagt der Heilerziehungspfleger, der froh ist, dass bei der lebensgefährlichen Situation niemand zu Schaden gekommen ist. „Ich wohne seit mehr als 20 Jahren in Liebenau und habe so etwas noch nie erlebt.“

Pilot meldet sich nicht bei den Zeugen

Irritiert sei er allerdings darüber, dass sich, abgesehen von der Polizei, niemand bei ihm, den anderen Zeugen des Vorfalls oder der Stiftung gemeldet habe. Weder die Flugschule, der das Kleinflugzeug gehört, noch der Pilot des Fliegers hätten den Kontakt gesucht – zum Beispiel um nachzufragen, ob es allen gut geht. Darüber sei er enttäuscht, sagt Eckenfels, hätten sich die Menschen vor Ort doch in großer Gefahr befunden.

Christoph Möhle, Sprecher der Stiftung Liebenau, bestätigt, dass sich bei ihnen niemand gemeldet habe. Ob die Stiftung im Nachgang weitere rechtliche Schritte gehen wird, sei noch unklar. „Wir warten erst einmal ab, was die Polizei ermittelt“, berichtet Möhle.

Die Beamten hatten an diesem Freitag vor Ort Spuren gesichtet, alles dokumentiert und die Flugzeugtür mitgenommen. Außerdem sind Roman Eckenfels und die anderen Zeugen des Vorfalls von der Polizei befragt worden.

Polizei: „Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr“

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 45-jährige Pilot mit der viersitzigen Maschine in Friedrichshafen gestartet und auf dem Weg zum Flughafen Zürich. Bei einer offenen Tür gibt das Flugzeug eine visuelle und auch akustische Warnung.

Darauf hatte der Pilot laut Polizei aber nicht reagiert. Die Beamten sprechen deshalb von einem Pilotenfehler und schließen einen technischen Defekt aus. Nach dem Verlust der Tür flog der Mann auf direktem Wege zum Flughafen Friedrichshafen zurück und landete dort. Gegen gegen ihn wird jetzt wegen „gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr“ ermittelt.