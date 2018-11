Abstaubertor bringt Kehlen einen Punkt

Dank eines späten Ausgleichstores durch den eingewechselten Alexander Bernhard ist Fußball-Landesligist SV Kehlen beim heimstarken TSV Straßberg zu einem Punktgewinn gewonnen. Kehlens Trainer Michael Steinmaßl war nur mit der Leistung seiner Mannschaft in der Schlussphase zufrieden.

Nach einem starken Gegner und einer guten Leistung hat es in Halbzeit einsnicht ausgesehen. Die Mannschaften spielten zwar schnelle und gute Pässe, doch vor den Toren gab es kaum Szenen, die die 120 Zuschauer erwärmen konnten. Das sollte nach der Pause anders werden – begünstigt durch den Führungstreffer der Zollernalbler, die mit einem Pass in die Tiefe die Kehlener Abwehr aushebelten. Nun waren die Gäste gefordert und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Nach mehreren knappen Fehlschüssen gelang dem SVK drei Minuten vor Ende doch noch der Ausgleich: Giovanne Paris zog von der Strafraumgrenze ab, TSV-Torhüter Christopher Kleiner konnte den Ball nur noch zur Seite abwehren – und da Stand Alexander Bernhard, der aus kurzer Distanz abstaubte. Straßberg kassierte damit erstmals nach 717 Spielminuten wieder ein Gegentor, bleibt aber auch im achten Spiel in Serie ungeschlagen.