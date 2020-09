„Hi, ich bin Paul. Ölmüller aus Leidenschaft“, steht auf der Sprechblase einer lebensgroßen Pappfigur von Paul Belthle. Zwei Fahrradfahrer aus Niedersachsen machen an der Ölmanufaktur „Die Ölfreunde“ in Beuron-Thiergarten halt und schauen den 13-jährigen echten Paul neben dem Schild ungläubig an. Dann fragen sie ihn, ob sie ein Foto mit ihm zusammen machen dürfen. So etwas komme öfter vor, sagt Paul. Denn er ist mit seinen 13 Jahren wohl der jüngste Ölmüller in ganz Deutschland und stolz auf die von ihm geschaffene Marke.