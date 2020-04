Abschnitt der B30 ist ab heute für die ganze Woche gesperrt

Die B30 wird ab Montag, 20. April, bis voraussichtlich 24. April, zwischen Friedrichshafen und Meckenbeuren gesperrt. Grund für die Vollsperrung des Streckenabschnitts ist die gleichzeitige Sanierung der zwei Kreisverkehrsplätze Lochbrücke und Seewald.

Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, erfolgt die Umleitung des Verkehrs in Richtung Meckenbeuren über die Messestraße K 7726 in Richtung Hirschlatt und über die Südumfahrung Kehlen nach Meckenbeuren. Die Umleitung in Richtung Tettnang erfolgt über die B31 Richtung Kressbronn und über die B 467 Richtung Tettnang. Die Umleitung in Richtung Friedrichshafen erfolgt ab Tettnang über die L 329 und die Daimlerstraße nach Meckenbeuren, über die Seestraße auf die Südumfahrung Kehlen nach Hirschlatt und über die Messestraße nach Friedrichshafen.

Das Straßenbauamt Bodenseekreis nutzt nach eigener Aussage kurzfristig das aktuell wegen der Corona-Verordnung sehr niedrige Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße, um den normalerweise vielbefahrenen Streckenabschnitt möglichst behinderungsarm zu sanieren. Auch durch die Zusammenlegung beider Maßnahmen könnten die Belastungen der Umleitungsstrecken zeitlich minimiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.