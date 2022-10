Abschlusswanderung Wurzacher Ried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besser hätte der Tag nicht sein können – Fazit der Wanderung. Nachdem wir, vom TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern, wetterbedingt die Abschlusswanderung verlegen mussten, hatten wir nun an dem Sonntag dafür einen Traumtag. Bereits bei der Abfahrt am Vereinsheim schien die Sonne. In Bad Wurzach am Kurhaus angekommen, hatten wir noch unsere Jacken an aber schon nach kürzester Zeit waren diese abgelegt. Durch den Kurpark ging’s ins Wurzacher Ried. Mit einem kleinen Schlenker über einige Stege gingen wir entlang am Riedsee und über den Torflehrpfad, der uns einiges wissenswerte über den Torfabbbau im Wurzacher Ried lernen lies. Weiter ging es entlang der Torfbahn die an diesem Tag auch noch in Betrieb war. Vorbei am Stuttgarter See ging der Weg bis zur Aussichtsplattform Haidgauer Quellseen. Hier genossen wir für eine kurze Zeit den Rundblick auf die herrliche Seenlandschaft. Danach führte der Wanderweg in einer Schleife zurück bis zum Torfmuseum. Die Wanderung war gemütlich und doch sehr interessant. Immer wieder boten sich sehr interessante Ausblicke auf die Riedflächen der nun nach Ende des Torfabbaus als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Landschaften. In Bad Wurzach war noch eine Einkehr, die wir auf der Sonnenterasse bei fast hochsommerlichen Temperaturen genießen konnten.

Es war eine sehr schöne Abschlusswanderung nach einem coronabedingten doch etwas anderen Sommerprogramm.

