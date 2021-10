Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 11. Oktober 2021 fand unsere Abschlusswanderung bei Vogt statt. Obwohl es ja dieses Jahr Umständehalber nur wenige spontane Wanderungen gegeben hat oder gerade deshalb waren 22 Teilnehmer am Start. Zu Beginn der Wanderung, die von der Sirgensteinhalle in Vogt los ging, war es noch ziemlich frisch und bedeckt. Über Wald und Wirtschaftswege ging es über Damoos, Grund und Wassers nach Wolfegg. Dort war eine Einkehr geplant. Nach der Mittagspause lies sich dann auch die Sonne sehen und es wurde noch ein herrlicher Tag. Über Rötenbach und Waldeck ging es bergauf und bergab wieder zurück nach Vogt. Es war eine gemütliche Wanderung von rund dreieinhalb Stunden und 210 Höhenmeter. Alle, die dabei waren, haben die Tour sehr genossen und haben sich gefreut gemeinsam in der Gruppe wieder was unternehmen zu können.

