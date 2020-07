Abschlussgottesdienst für 24 Konfirmanden

Einen Abendgottesdienst für die 24 Konfirmanden und ihre Familien hat die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstagabend auf ihrer Kirchwiese gefeiert. Pfarrer Peter Steinle wollte damit, zusammen mit der Band und dem Kirchengemeinderat, einen festlichen Schlusspunkt der einjährigen Unterrichtszeit setzen. Die Konfirmationen wurden auf Wunsch der Konfirmanden-Familien und in der Hoffnung auf dann wieder große Feiern auf das Frühjahr 2021 verschoben.

In seiner Predigt präsentierte Pfarrer Steinle eine „Meckenbeurer Version“ des Nummer-1-Hits aus England „You‘ll never walk alone“, den der 100-jährige Engländer Sir Thomas Moore jüngst zugunsten des britischen Gesundheitsdienstes aufgenommen hatte. Steinle ergänzte die hymnischen Textpassagen des Popsongs durch Zitate aus dem Prophetenbuch Jesaja und sagte seinen Konfirmanden: „You’ll never walk alone – das heißt für uns Christen: In jeder Sekunde unseres Lebens ist Gott bei uns.“

Ein gesundes Gottvertrauen könne Widerstandkraft geben in den unvermeidlichen Krisen des Lebens, zeigte sich Pfarrer Steinle überzeugt. „Unser ganzes Leben kommt von Gott und es geht am Ende wieder zu Gott. Und dazwischen ist es begleitet von Gott. Das ist eine Art Rundum-Schutz für unser Leben und für unsere Seele.“

Die Band der Kirchengemeinde brachte die Konfirmanden mit den vom Konfi-Camp her bekannten Songs in Feierstimmung.

Nach einjähriger Unterrichtsphase und mindestens 20 Gottesdienst-Pflichtbesuchen hätten sich die 24 Jugendlichen im Alter von 13 oder 14 Jahren eigentlich im Mai konfirmieren lassen wollen.

Nun hoffen sie mit ihrem Pfarrer auf ein Ende der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Frühjahr 2021; dann soll es hoffentlich große Feste zur Konfirmation geben können.