Abschluss der Frederickstage mit dem Figurentheater

Meckenbeuren (sz) - Alexander Baginski vom Figurentheater Pantaleon aus München hat in der Eugen-Bolz-Grundschule das Stück „Gullivers Reisen“ in der Aula der Grundschule in Brochenzell auf die Bühne gebracht. Teilnehmen durften die Schüler der beiden dritten Klassen, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Gleich zu Beginn der Aufführung erlebten sie den stürmisch inszenierten Schiffbruch des britischen Arztes Lemuel Gulliver, der auf Lilliput strandet und dort mit den kleinen Bewohnern der Insel so manches Abenteuer erlebt. Ein im für ihn winzigen Palast ausgebrochenes Feuer löscht er ganz einfach mit seinem Urinstrahl. Als er schließlich sein Leben bedroht sieht, flieht er, landet aber anstatt in England auf einer Insel von Riesen. Auch dort gerät er in Gefahr und gelangt schließlich über Umwege wieder in seine Heimat. Am Ende wurde klar: „Die schönsten Reisen macht man manchmal aus dem Fenster“, denn die gesamte Handlung spielte in einem Fenster. Die Lehrerinnen Oda Schattmann und Monika Lehmann bedankten sich bei und dem Bücherei-Team für das 50-minütige Abenteuer.