Abschiede und Dankesworte bei Adventsfeier des Frauenbundes

Im Gemeindehaus St. Maria hat vor Kurzem die alljährliche Adventsfeier des katholischen Frauenbundes stattgefunden, zu der sich 82 Frauen eingefunden hatten.

Die Adventsandacht mit dem Thema „Wart's ab“, die musikalische Begleitung von Annette Bucher, die schönen Melodien, vorgetragen von der Flötengruppe unter Traudel Gaupp und das wunderschön und stimmungsvolle dekorierte Gemeindehaus, der Glühwein, Punsch und die Hefenikoläuse für den kulinarischen Genuss - alle dies trug zu einem gemütlichen und geselligen Abend bei.

Vier weihnachtliche Geschichten, die auch zum Schmunzeln anregten, wurden eindrucksvoll von Rita Thesing und Veronika Thiel vorgetragen. Dazwischen spielte die Flötengruppe auf: Leider war das zugleich der letzte Auftritt dieser Gruppe, und als Dankeschön für die zahlreichen musikalischen Darbietungen in den letzten Jahrzehnten, erhielten die Flötistinnen einen schönen Weihnachtsstern.

Ebenso bedankt wurde Judith Zumsteg, die nun nach 15-jähriger Aktiviät an vorderster Stelle ihren „Job“ als „Osterkerzenchefin“ abgab. Sie war dafür verantwortlich, dass alljährlich 500 Stück der kunstvoll verzierten Osterkerzen in der Hockstube hergestellt worden sind und kümmerte sich unter anderem um die jeweiligen Motive/das Material/die gesamte Umsetzung.

Das reichlich gespendete Adventsopfer in Höhe von 862,52 Euro wird vom Frauenbund Meckenbeuren auf 1000 Euro aufgestockt. Je zur Hälfte fließt es an die allen bestens bekannte Marie-Luise Rupp für die Transportkosten (sie unterstützt weiterhin das große Projekt ihres verstorbenen Bruders Pater Berno Rupp in Rumänien) und an die Bahnhofsmission von IN VIA in München, die für viele verzweifelte Frauen die Anlaufstelle ist.

Viele Frauen trugen sich auch in den ausgelegten Unterschriftslisten im Rahmen von Maria 2.0 ein (“Maria, schweige nicht“) und setzten sich somit für den grundsätzlichen Zugang aller Getauften und Gefirmten zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche ein.