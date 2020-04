Absagen betreffen Maifeiern und Schussenfest

Im Vorgriff auf den 1.Mai-Feiertag treffen von den Veranstaltern Absagen ein. So hält sich die Funkengemeinschaft Liebenau an die Vorgaben der Corona-Verordnung und schreibt im Pressetext: „Daher ist es uns in diesem Jahr leider nicht möglich einen Maibaum im ,Oberen Bezirk’ zu stellen.“ Die Wünsche beinhalten „Gesundheit, Durchhaltevermögen und angenehme Stunden“ für die Mitbürger.

Aufgrund der Lage sagt die Abteilung Kehlen der Feuerwehr Meckenbeuren das traditionelle Maibaumstellen am Dorfgemeinschaftshaus in Kehlen und das Schussenfest am 14. Juni ab. „Wir bedauern die Absage, haben uns aber zum Schutz der Bürger und unserer Einsatzkräfte dazu entschieden,“ gibt die Wehr bekannt und freut sich auf eine gemeinsame Feier anno 2021.

Auch das für 30. April geplante Maibaumstellen in Brochenzell findet nicht statt, teilt der Vorstand des VfL Brochenzell mit. Zum Zusammenhalt als „große Familie“ gehört es, die Regeln zur Bekämpfung des Virus durch Vermeidung von Sozialkontakten einzuhalten.