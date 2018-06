Abrufbereit sein – wie ein richtiger Feuerwehrmann

„Super“, „total spannend“ – so haben einige Reaktionen der Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Kehlen gelautet, die am Wochenende ihren 24-Stunden-Tag hatten. Für die Jugendfeuerwehr Kehlen hieß es damit bereits zum vierten mal, einen ganzen Tag wie ein richtiger Feuerwehrmann abrufbereit zu sein – egal, ob Tag oder Nacht.

Am Freitagmittag trafen sich 21 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren am Feuerwehrhaus in Kehlen, wo sie von den Jugendleitern Andreas Schneider, Max Rück, Alexander Maisel und Eike Elborg empfangen wurden. Nachdem der Aufbau der Feldbetten fürs Nachtquartier erledigt und die Funkmeldeempfänger ausgegeben wurden, kam der erste Alarm. „BMA Flughafen“ – Zufwas bedeutet, dass die Brandmeldeanlage im Bodensee-Airport ausgelöst wurde und eine Überprüfung stattfinden musste. Nachdem der auslösende Feuermelder gefunden wurde und klar war, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, stellte die Flughafen Feuerwehr den Jugendlichen ihre Fahrzeuge vor.

Hungrig trafen die Jugenwehrler dann wieder am Gerätehaus in Kehlen ein, wo es gegen 21 Uhr zur nächsten Alarmierung kam. Dieses Mal war „F2 brennendes Reisig bei Landwirtschaft“ gemeldet. In Gerbertshaus brannte dann tatsächlich ein großer Haufen Reisig, den die Nachwuchs-Einsatzkräfte fast professionell löschten. Da auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen durfte, hatten die Jungen und Mädchen aus Meckenbeuren im Anschluss Zeit zur freien Verfügung. Ganz hoch im Kurs standen Fußball und Karten spielen, aber auch, die erfahrenen Feuerwehrkameraden mit Fragen zu löchern.

Kurz nach Mitternacht kam über die Piepser die Meldung „Unbekannte Rauchentwicklung Gewerbegebiet Ehrlosen“. Hier ging es dann nochmal richtig zur Sache und die Jugendfeuerwehr konnte sogar mit Wasserwerfern spritzen. Nach einer kurzen Nacht ging es direkt nach dem Frühstück weiter: Die THW Jugend kam mit Jugendleiter Christoph Beller und Stefan Vowinkel. Die neun Jungen und Mädchen der THW Jugend unterstützten die Jugendfeuerwehr beim nächsten Einsatz „Sechs vermisste Personen an der Schussen“. Zwischen Sammletshofer Steg und Tennisplätze suchten die Jugendlichen in gemischten Gruppen systematisch das Schussenufer ab und versorgten die sechs verletzten Puppen. Zum Mittagessen grillten die Jugendleiter Burger, die restlos verputzt wurden.

Zum letzten Einsatz an diesem Tag – für die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren wohl einer der spannendsten in diesem Jahr – wurde gegen 15 Uhr alarmiert: „F2 Kellerbrand in Siglishofen“. Mit Blaulicht und Sirene ging es in den Keller vom Bauernhof Lanz, wo die Jugendfeuerwehrler die Wasserversorgung aufbauten und das vermeintliche Feuer löschten. Nach erfolgreich beendeter Übung wurde am Feuerwehrhaus aufgeräumt, bevor der 24-Stunden-Tag zu Ende ging. In seiner abschließenden Manöverkritik betonte Übungsleiter Andreas Schneider, wie wichtig es ist, seine Geräte zu kennen und zu pflegen. Unglücklich sei gewesen, dass Jugendleiter und eigentlicher Organisator Marc Schrader kurzfristig nicht da sein konnte. Alles in allem liefen die Einsätze planmäßig ab und zur vollsten Zufriedenheit der Jugendleiter. Mit einem kräftigen „Wasser marsch“ verabschiedete Schneider die Jugendlichen ins wohlverdiente Wochenende.

Weitere Bilder gibt es auf der Facebookseite der Jugendfeuerwehr Kehlen. (di)