Abgelenkter Autofahrer verursacht Unfall

Blechschaden von rund 10 000 Euro ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Unfall in der Hauptstraße entstanden. Ein 79-jähriger Autofahrer war in Richtung Friedrichshafen gefahren und hatte in Höhe der Einmündung Max-Eyth-Straße nach seinem auf dem Beifahrersitz stehenden Rucksack gegriffen, der umzufallen drohte. Dadurch abgelenkt geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Wagen eines 50-jährigen Autofahrers. Beim Gegenlenken prallte das Auto des 79-Jährigen noch gegen ein Schild, ehe es an einer Einfahrt zum Stehen kam. Das Fahrzeug des 50-Jährigen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

