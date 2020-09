Abc-Schützen trainieren mit Käpt´n Blaubär und Verkehrspolizisten

Das Ravensburger Spieleland lädt laut Mitteilung am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September, alle Schulwegneulinge zu den Internationalen Verkehrssicherheitstagen ein. Bereits zum 18. Mal präsentieren demnach die Maus, Käpt´n Blaubär und Verkehrspolizisten des Polizeipräsidiums Ravensburg den Kindern und deren Eltern viele Informationen rund um das Thema „sicherer Schulweg“.

Als Markenzeichen und Sympathieträger der Verkehrsunfallprävention des Landes Baden-Württemberg wird laut der Pressemitteilung in diesem Jahr das kleine Zebra zudem seinen 20. Geburtstag im Spieleland feiern. Mit einem Festakt für geladene Gäste am Samstag wird diesem Anlass ein würdiger Rahmen gegeben.Das kleine Zebra tritt landesweit seit nunmehr zwei Jahrzehnten im Rahmen eines Mitmachtheaters auf und vermittelt Kindern auf spielerische Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Außerdem ist es laut Mitteilung das Maskottchen der Polizei für das Schulwegtraining und auf vielen Medien der Polizei zum Thema „Sicherer Schulweg“ präsent.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitstage werden Polizeibeamte aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und natürlich aus Baden-Württemberg mit verschiedenen, über das gesamte Gelände verteilten Stationen vertreten sein. Ebenfalls mit dabei sein werden weitere Partner der Verkehrssicherheit, wie beispielsweise die Verkehrswacht Bodenseekreis, die Unfallkasse Baden-Württemberg und die AOK.

Mittels einer Rallye werden die Erstklässler animiert, sich mit ihren Eltern auf die Suche nach den zusätzlichen Attraktionen im Park zu machen. Zu entdecken gibt es tolle Mitmachangebote, verbunden mit kindgerechten Botschaften zur Verkehrssicherheit. Nebenbei kann an einem Preisausschreiben teilgenommen werden, bei dem es unter anderem einen Polizeihubschrauberflug und eine Polizeibootfahrt zu gewinnen gibt. Gegen 17 Uhr wird der Freizeitpark mit einer Blaulichtparade aller Polizeifahrzeuge von den Polizisten lautstark verlassen.

Das gemeinsame Bemühen um die spielerische Heranführung der Verkehrsanfänger an die Gefahren des Straßenverkehrs ist laut Pressemitteilung beispielhaft für die länderübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit in der Bodenseeregion. Die Vernetzung der Polizei rund um den Bodensee stärke das Sicherheitsgefühl der Bürger.

Außerdem können die über 70 Attraktionen des Parks in den acht Themenwelten erkundet werden. Die Abc-Schützen erhalten an beiden Tagen freien Eintritt in den Freizeitpark am Bodensee.