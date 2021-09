Abc-Schützen dürfen kostenlos ins Spieleland

Spiel, Spaß und Verkehrserziehung für alle Erstklässler: Dieses Jahr werden Schulanfänger am Samstag, 25. und Sonntag, 26. September zum 19. Mal zu den Internationalen Verkehrssicherheitstagen ins Ravensburger Spieleland eingeladen. Die Abc-Schützen erhalten laut Pressemitteilung an beiden Tagen freien Eintritt in den Freizeitpark am Bodensee.

Am 25. und 26. September trainieren Erstklässler gemeinsam mit Verkehrspolizisten aus der Vierländerregion Bodensee, wie sie sicher zur Schule kommen. Außerdem können die über 70 Attraktionen des Parks in den acht Themenwelten erkundet werden.

In der Kinder-Verkehrsschule der ADAC Stiftung bekommen Kinder Theorie- und Praxisunterricht und lernen so auf kindgerechte Weise die Regeln im Straßenverkehr kennen. Dabei darf der erste eigenen Führerschein nicht fehlen. Im Verkehrslabor der ADAC Stiftung steht das Thema „Sichtbarkeit“ im Fokus. Kleine Besucher bemalen zum Beispiel ihre eigene Warnweste.

Gleich nebenan bekommen die kleineren Geschwister beim Bobbycar-Parcours der Verkehrswacht Bodenseekreis erste Eindrücke für die richtige Verhaltensweise im Straßenverkehr gezeigt.

Etwas Glück benötigt man beim Helm-Glücksrad der Unfallkasse Baden-Württemberg. Das richtige Gespür für falsche Situationen im Straßenverkehr zeigen die Besucher beim Legespiel.

Die Polizei Ravensburg braucht viele kleine Spürnasen, um die Gefahren des Straßenverkehrs auf einem Riesen-Wimmelbild alle zu entlarven und die Polizei aus dem Thurgau zeigt spielerisch, wie wichtig gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist. Und Eltern zeigen ihr Wissen beim großen Elternquiz.

Bei der Kinderpolizei von der Polizei aus Österreich finden kleine Besucher bei kniffeligen Fragen heraus, ob sie das Zeug zum echten Polizisten haben, während die Kollegen aus Liechtenstein auf die richtige Sicherheit im Auto für Kinder sensibilisieren.

Das Kleine Zebra, Maskottchen der Verkehrsinitiative, macht fit für den Straßenverkehr und im eigenen Gib Acht im Verkehr "Steckzebra-Parcours" können Abc-Schützen das Gelernte gleich umsetzen.

AOK-Gesundheitsexperten checken zusammen mit den Erstklässlern und deren Eltern, wie der Schulranzen gepackt werden sollte, damit der Rücken keinen Schaden nimmt.

Im ganzen Park verteilt finden Besucher Polizei-Fahrzeuge aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz und können selbst einmal Probe sitzen. Um 17 Uhr begeben sich diese dann auf eine Blaulichtparade quer durch das Spieleland.