Ab der kommenden Wochen laden die Grundschulen zur Anmeldung ein

Die Anmeldetermine für Schulanfänger an den Meckenbeurer Grundschulen für das Schuljahr 2018/19 stehen fest. Die Anmeldung erfolgt an den Grundschulen der Gemeinde an folgenden Tagen:

Brochenzell: Dienstag, 13. März 18, ab 14 Uhr

Kehlen: Dienstag, 17. April 18, ab 14 Uhr

Langentrog/Liebenau: Donnerstag, 15. März 18, ab 14 Uhr

Meckenbeuren: Mittwoch, 21. März 18, ab 15 Uhr

Wie die Geschäftsführende Schulleiterin der Schulen der Gemeinde, Andrea Rist, in einer Mitteilung bekanntgibt, werden im Schuljahr 2018/19 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Weiter heißt es in der Mitteilung, dass Kinder, die in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. Juni 2019 sechs Jahre alt werden, eventuell von den Erziehungsberechtigten auf Antrag in der Grundschule zur Aufnahme angemeldet werden können.

Nach Überprüfung der Schulfähigkeit durch die Kooperationslehrer entscheide die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über die Aufnahme. Mit der Anmeldung wird das Kind schulpflichtig. Es ist rechtlich schulpflichtigen Kindern gleichgestellt.