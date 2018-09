„A Beatles Night“ rocken den Kulturschuppen

Hier war der Name Programm: die Band „A Beatles Night“ hat die rund 170 tanzfreudigen Gäste im Meckenbeurer Kulturschuppen am Samstagabend mit auf eine rockige Zeitreise in die wilden 60er-Jahre mitgenommen. „A Hard Days Night“, „All My Loving“, „Help“ oder „Yellow Submarine“- ein Kultsong jagte den nächsten. Da sprang der Funke zwischen Publikum und Band sofort über. Die Tanzfläche füllte sich schon bei den ersten Takten und sollte auch für den Rest des Abends nicht mehr leer bleiben. Auch wenn die sechs Musiker aus der Bodenseeregion optisch wenig gemein haben mit den vier Pilzköpfen aus Liverpool, stimmlich und musikalisch wussten sie zu überzeugen. Während sie unvergessene Klassiker wie „She Loves You“ oder "“Hey Jude“ zum Besten gaben, liefen auf einer Großbildleinwand alte Filme und Videoclips der Beatles. So wurde die Reise in die Vergangenheit nicht nur akustisch, sondern auch optisch zum Erlebnis. Das altersmäßig bunt durchgemischte Publikum erwies sich dabei als ziemlich textsicher. Doch einer der Gäste fiel nicht nur ob seines jungen Alters auf, sondern weil er tatsächlich jedes Lied Zeile für Zeile mitsingen konnte: Seit zwei Jahren ist der zehnjährige Leon Ummenhofer aus Brochenzell leidenschaftlicher Beatlesfan. Stilecht gekleidet im St. Pepper-T- Shirt durfte er seine Mutter Ursula Haas an diesem Abend zu dem Konzert begleiten. „Ich weiß alles über die Beatles. Ich habe alle Alben, kenne alle Texte“, erzählte der Schüler. Selbstredend, dass die Band nicht ohne Zugaben von der Bühne gelassen wurde. Doch mit einem „Yesterday“ für den Nachhauseweg endete schließlich eine gelungene Beatlesnacht. Foto: kesc