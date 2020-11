87-Jähriger begeht Unfallflucht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer rechnen, nachdem er am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr einen in der Lindberghstraße am Fahrbahnrand geparkten Wagen touchierte und danach wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Passantin beobachtete den Unfall, notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Während am Fahrzeug des Unfallverursachers Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand, wird dieser beim Mazda laut Polizeibericht auf 2000 Euro beziffert.